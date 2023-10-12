Prof. Dr. Selçuk Şahin: "HoLEP nedir?" sorusuna başlamadan önce, prostatın, erkeklerde idrar torbasının altında bulunan ve yaşlandıkça büyüyerek idrar şikayetlerine neden olan bir organ olduğunu belirtmek isterim. HoLEP, prostatın bu büyümesi sonucunda oluşan rahatsızlıkların lazerle tedavi edildiği modern bir yöntemdir.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HoLEP ameliyatının detaylarına gelirsek; yüksek güçlü holmium lazeriyle büyümüş prostat dokusunu bütün olarak kapsül kısmından ayırarak mesaneye atıyoruz. Özel cihazlar ile bu dokuyu vakumlayarak dışarı çıkarıyoruz. Bu işlem sırasında prostatın dış kabuğuna zarar vermeden sadece içerideki fazla dokuyu alıyoruz. Bu, hem hastanın daha rahat idrar yapmasını sağlar hem de iyileşme sürecini hızlandırır.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HoLEP ameliyatının avantajlarından bazıları şunlardır: Klasik cerrahi yöntemlere göre daha az kanama riski vardır, hastanede kalış süresi kısadır ve komplikasyon riski daha düşüktür. Ayrıca, prostatın tam olarak çıkarılması, hastanın ilerleyen yıllarda benzer şikayetlerle tekrar hastaneye başvurmasını önler.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HoLEP ameliyatı genellikle ileri yaşlarda, prostatın ilaç tedavisine yanıt vermediği durumlarda önerilir. Özellikle idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma gibi şikayetleri olan hastalarda bu yöntemi tercih ediyoruz.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: Ameliyattan sonra hastalarımızın genellikle hızlı bir iyileşme süreci yaşadıklarını görmekteyiz. İlk birkaç gün idrar yolunda hafif yanma veya sık idrara çıkma gibi şikayetler olabilir, ancak bu genellikle kısa sürede geçer.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HOLEP ameliyatından sonra diğer prostat ameliyatlarında olduğu gibi meninin içeri kaçması durumu görülebilir. Fakat sertleşme sorunu görülmez ve cinselliğe olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Tam aksine, birçok hasta ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlarının daha iyi olduğunu ifade eder.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HOLEP sonrasında hastalarımızı genellikle 1 gün arasında hastanede gözlem altında tutuyoruz. Bu süreçte hastanın genel sağlık durumunu kontrol ediyor ve herhangi bir komplikasyon olup olmadığından emin oluyoruz.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HOLEP hazırlığı, diğer ameliyatlarda olduğu gibi hastanın genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve diğer medikal faktörlere göre bireysel olarak planlanır.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: HOLEP ameliyatında kanama riski oldukça düşüktür. Holmium lazerinin hassasiyeti ve seçiciliği sayesinde sadece hedeflenen dokuya müdahale edilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda bu ilaçları ameliyat öncesi bırakılmadan da HOLEP işlemi yapılabilir.

Prof. Dr. Selçuk Şahin: Ameliyat sonrası idrar kaçırma riski, özellikle ilk günlerde minimal olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bu durum geçicidir ve doğru tekniklerle yapılan bir ameliyat sonrası bu risk minimuma indirgenir.