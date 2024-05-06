Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'in 36. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ederken Liverpool da sahasında Tottenham'ı 4-2 yendi.

Ligdeki son 2 maçında Arsenal, deplasmanda Manchester United ve evinde Everton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City, son 3 maçını da kazanırsa üst üste 4 sezonda İngiltere şampiyonluğunu kazanan ilk takım olarak tarihe geçecek.

Ligde maç eksiği bulunan gizli lider Manchester City, son 3 maçında, deplasmanda Fulham ve Tottenham ile karşılaşıp, evinde ise West Ham United ile oynayacak.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, bir maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor. Liverpool ise 78 puanda bulunuyor.