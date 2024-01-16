Haber: Damla Oya Erman

Çin'den kaynaklanan broomcorn millet genellikle kaynatma ve buğulama yoluyla hazırlandı, bu da nemli ve yapışkan bir ürün ortaya çıkardı. Ancak Orta Asya'da, tahıllar genellikle öğütülür ve ekmek yapımında kullanılırdı. Millet tanıtıldığında, yerel halk yeni tahıla mevcut pişirme yöntemlerini uyguladı.

Dr. Hongen Jiang, "Zaten temel ürünlerin prehistorik Avrasya'da uzun mesafeler kat ettiği, aynı zamanda bölgesel mutfakların muhafazakar bir şekilde devam ettiği biliniyordu" diyor. "Bu iki zıt trendin nasıl bağlantılı olduğunu bilmiyorduk."

Bu gizemi çözmek için, Çin, İngiltere ve ABD'deki çeşitli kurumlardan bir araştırmacı ekibi, M.Ö. 1700 ila MS 700 tarihleri ​​arasına uzanan Xinjiang, Çin'de korunmuş millet kalıntılarından DNA analizi yaptı. Sonuçlar, Antiquity dergisinde yayımlandı.

Broomcorn milletin yapışkanlığı belirli gen varyasyonları tarafından etkilenir. Kew Bahçeleri ve Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Harriet Hunt ve Diane Lister, tane örneklerinin DNA'sını analiz ederek Xinjiang'taki millet tanelerinin yapışkan yapmayan genlere sahip olduğunu belirledi. Bu, milletin batıya doğru yayıldığı ve yapışkan milletin doğu Çin'de yaygın olduğu halde, yapışkan bir tutarlılık koruduğu anlamına gelir. Bu nedenle, ürünler, onlarla ilişkilendirilen mutfak geleneklerinden daha uzağa yayıldı.

Seramik kanıtlar da bunu destekliyor; doğu Çin kapları kaynatma için tasarlanmış, üç ayaklı tabana sahipken Orta Asya'dakiler yuvarlak tabanlara sahiptir ve Altay dağları kökenlidir. Milletin doğudan Xinjiang'a tanıtılmasına rağmen, onu pişirmek için kullanılan kaplar kuzeyden gelmiştir, bu da yeni içeriklerin eklenmesine rağmen pişirme geleneklerinin yaşamasını vurgular.

Temel ürünlerin batıya doğru genişlemesi şüphesiz ulaştığı nüfusların diyetlerini dönüştürdü, ancak kültürel olarak yerleşik pişirme gelenekleri muhtemelen kararlı kaldı. Washington Üniversitesi'nden Dr. Xinyi Liu, tam tersi bir deseni işaret ediyor: buğday, yaklaşık 4000 yıl önce antik Çin'e doğru doğru bir şekilde hareket etti, ancak batıdaki öğütme ve pişirme geleneği bu takip etmedi. DNA kanıtları, ürünlerin insanlara uyum sağladığını, tersinin olmadığını göstermektedir.