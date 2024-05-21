Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroda 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer aldı.

Ronaldo, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Daha önce 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere 5 farklı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyen futbolcu, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz'in EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta Saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Rafael Leao (Milan)

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Milli takım, Portekiz ile 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.