KASTAMONU AA- Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazıların bu yılki bölümü başladı.

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmalarında Türk ve yabancı uzmanlar görev alıyor.

Bölgede 2006'da başlayan kazılar son yıllarda antik kentteki villa tabanı ve tiyatro üzerinde yoğunlaştı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, AA muhabirine, kazı çalışmalarında akademisyen uzman ve işçilerle birlikte 60 kişinin görev aldığını söyledi.

Eylülün ortalarına kadar çalışmayı düşündüklerini anlatan Eliüşük, "Çok uluslu bir ekibimiz var. Türklerin yanı sıra İtalya, Polonya, İspanya ve Romanyalı uzmanlar da yer alıyor. Hepsi kendi uzmanlık alanlarında çalışıyorlar. Güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Villanın kazı çalışmalarını İtalyan ekibimiz yönlendiriyor. Biz de tiyatrodaki kazı çalışmalarını yapıyoruz. Böylece Pompeiopolis'teki iki önemli anıtsal yapının kazılarını tamamlamaya uğraşıyoruz." dedi.

Villadaki çalışmayı bu sene bitirmeyi planladıklarını dile getiren Eliüşük, "Villanın büyük oranda kazıları tamamlandı. Küçük bir bölümü kaldı. 2023 yılında Villa kazılarını tamamlayacağız. 2024'te ise ortaya çıkan mozaik ve duvarların konservasyon ve sergilenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Bölgenin geçmişteki gücünü göstermesi açısından önemli bir kent"

Pompeipolis'in döneminin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Eliüşük şöyle devam etti:

"Bulunduğu coğrafyayı incelediğinizde Sinop ve Amasra arasında önemli bir yol güzergahı üzerinde bulunuyor. Bugün olduğu gibi antik dönemde de çok önemli tarım ve ticaret gücüne sahip. Bölgenin geçmişteki gücünü göstermesi açısından Pompeipolis önemli bir kent. Romalı general Pompeus gerçekleştirdiği savaşlar sonucu burayı Roma'ya katarak adını Pompeipolis olarak değiştiriyor. Bizim elde ettiğimiz arkeolojik veriler, kentin MÖ 10 bine kadar gittiğini gösteriyor. Bu kent daha önce de burada vardı ama Pompeus burayı aldıktan sonra adını değiştirdi. Önemli mimarı yapılar olduğunu görüyoruz."

Kazıların 17 yıldır devam ettiğini belirten Eliüşük, "Kazılar uzun süre yapılan zahmetli işler. Son yıllardaki hızlı çalışmalar sayesinde burada bir turizm destinasyon alanı oluşturuyoruz. Burada Kastamonu ve Taşköprü'ye önemli bir turizm alanı oluşturuluyor. Bu turizm sayesinde kentin tarımdan aldığı gelir dışında ikinci bir gelir elde etmesini sağlamış olacağız. Kent tarihi müzesi ile burası önemli bir turizm destinasyonu olacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin adeta ikinci Efes'i"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Kastamonu'daki kültürel turizm açısından Taşköprü'deki antik kentin önemli olduğunu söyledi.

Kazıların yıllardır devam ettiğini dile getiren Çatal, "Burası Türkiye'nin adeta ikinci Efes'i. Böyle bir tarih varken yurt dışından turist çekmemiz çok zor olmasa gerek. Biz yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz Kastamonulu ve Taşköprülü iş adamlarından da destek istiyoruz. Taşköprülü vatandaşlarımız da lütfen buraları tahrip etmesinler, sahip çıksınlar. Burası geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceği olacak, iş kapıları olacak." dedi.