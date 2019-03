YSK’dan yeni karar

YSK, sürpriz bir şekilde oy pusulası basım kararını değiştirdi. YSK, Türkiye genelinde seçmen sayısı kaç olursa olsun her sandık için 365, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası basılmasına karar verdi. Yeni kararla seçmen sayısından 13 milyon 290 bin 514 fazla oy pusulası basılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) eski uyguladığı sistemde yurt genelindeki seçmen sayısının yüzde 15 fazlası oy pusulası basılıyordu. Yeni kararla özellikle seçmen sayısı fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle basılacak pusula sayısı her sandık için sabit olacak. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; YSK’nın önceki günkü kararı ışığında, ülke genelinde seçmen sayısı kaç olursa olsun her sandık için 365’er oy pusulası basılacak. Yerel seçimde 57 milyon 78 bin 461 seçmen, 194 bin 715 sandıkta oy kullanacak. YSK’nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yeni kararı ve sonuçlarını Hürriyet’e, şöyle değerlendirdi:

“YSK oy pusulası basımı kararını ve uygulamayı değiştirdi. Önceki karar, her sandık için seçmen sayısının yüzde 15 fazlasıyla oy pusulası basımıydı. Malum oy pusulalarını il seçim kurulları bastıracak. Ancak Ankara ve İstanbul il seçim kurulları başvuruda bulunarak, her sandık için sabit bir sayı belirlenmesini aksi takdirde mevcut imkânlarla hata yapılmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine değişik alternatifler değerlendirilerek, sonuçta; her sandık için 365 oy pusulası, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası bastırılmasına, oy pusulası paketlerinin bu sayılarla oluşturulmasına ve her ilçe seçim kuruluna 3 paket yedek oy pusulası paketi gönderilmesine karar verildi. Bu karar, o seçim çevresinde yapılacak her seçim türü için ayrı uygulanacak. Bunun anlamı, seçmen sayısından çok fazla sayıda oy pusulası basılacağıdır. 70 seçmeni olan bir sandık için bile 365 oy pusulası basılacağıdır.

Her mahalli idareler seçimlerinde uygulanmış bu usulü hatırlatırım. Bizim için esas olan sandık tutanak defterine oy pusulası sayılarını yazmak, mühürlendiklerini yine tutanak defterinde kayıt altına almak ve sandık sonuç tutanağına kullanılmayan oy pusulası sayısını yazmaktır. 16 Nisan hariç oy pusulalarının sayılarını hep kontrol edebildik.”