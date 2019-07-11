Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99377
ALTIN
259.066
DOLAR
5.6692
STERLİN
7.1204
EURO
6.3906
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu olabilir
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu...
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam...
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi...
Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor
Polis ve asker olmak isteyenler,...
Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
Unutulmaya yüz tutan el dokuması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek  Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi ile 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi’ne ilişkin resmi sonuçları duyurdu.

YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek  Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi ile 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi’ne ilişkin resmi sonuçları duyurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:35
8 Okunma
YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı

ANKARA - Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi ile 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi toplu sonucunun yayımlanmasına karar verildiği belirtildi.

Buna göre, 23 Haziran 2019’da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçimi’nde; kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, sandık sayısı 31 bin 186, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 166, katılma oranı yüzde 84,51 ve geçerli oy sayısı 8 milyon 746 bin 566 olarak belirlendi.

Kullanılan oyların 4 milyon 742 bin 82’sini alan CHP yüzde 54,22’lik oranla en çok oy alan parti oldu. 3 milyon 936 bin 68 oy alan AK Parti yüzde 45’lik oranla ikinci, 47 bin 832 oy alan Saadet Partisi üçüncü, 13 bin 962 oy alan Vatan Partisi ise dördüncü parti oldu. Seçime katılan 17 bağımsız aday da 6 bin 622 oy aldı.

2 HAZİRAN SEÇİMİ SONUÇLARI

2 Haziran’da yapılan Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi, Artvin’in Yusufeli ilçesi, Denizli’nin Honaz ilçesi ve Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi’nde; kayıtlı seçmen sayısı 34 bin 630, sandık sayısı 128, oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 877, katılma oranı yüzde 89,16 ve geçerli oy sayısı 30 bin 140 olarak gerçekleşti.

Toplam dört belediye başkanlığı için yapılan seçimde; oyların 13 bin 297’sini alan AK Parti Keskin ve Yusufeli Belediyeleri’ni, 13 bin 103 oy alan CHP Honaz Belediyesi’ni, 370 oy alan DSP ise Kesmetepe Beldesi Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKBelediyeBaşkanSeçimSonuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu : Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz
İmamoğlu : Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"
Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır
Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır
CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık
CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
Türkiye'den Miçotakis'e tebrik
Türkiye'den Miçotakis'e tebrik
Fatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım
Fatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Washington Post’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Washington Post’ açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans