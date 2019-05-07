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YSK'nın kısa kararı açıklandı

YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

YSK'nın kısa kararı açıklandı

YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

07 Mayıs 2019 Salı 08:11
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YSK'nın kısa kararı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin YSK'nın aldığı kısa karar ortaya çıktı. Kararda AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini istediği anımsatılarak, "Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

BÜYÜKÇEKMECE VE MALTEPE İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları ise reddetti. YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti'nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP'nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali talebi ile yaptığı olağanüstü itirazların reddine, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçesi, MHP'nin Maltepe ilçesine ilişkin yaptıkları itirazlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini talep etmiş iseler de kurulumuzun kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan, bu taleplerle ilgili olarak ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKKararSeçimİstanbulIptal
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