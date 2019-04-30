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YSK, İstanbul'a yönelik itirazları pazartesi görüşecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak. YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.

YSK, İstanbul'a yönelik itirazları pazartesi görüşecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak. YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.

30 Nisan 2019 Salı 19:07
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YSK, İstanbul'a yönelik itirazları pazartesi görüşecek

ANKARA, (DHA)

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı olağanüstü itiraz sürecinde sona gelindi. YSK, itiraza ilişkin verdiği ara kararlar ile İstanbul'daki ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin iddialarına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanarak Kurula iletilmesini ve 46 bin 447 seçmenin araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya peyderpey ulaşmaya başlayan belgeler, 2 Mayıs Perşembe gününe kadar tamamlanacak. YSK, ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri önce tasnif edecek, ardından AK Parti'nin olağanüstü itirazı Kurul gündemine alınarak müzakere edilecek. Ayrıca YSK'nın, 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

AK PARTİ'NİN İTİRAZ UNSURLARI

AK Parti, 16 Nisan'da YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüz oy sayım döküm cetvellerinin bulunduğunu, geçersiz sayılan oyların nedenlerinin tutanakta belirtilmediğini, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığını, bazı vatandaşların hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildiğini, yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerin bulunduğunu öne sürmüştü. Öte yandan, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı sayılması gereken kişilerin oy kullandığı, sandık başkanı ve memur üyelerin kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşturulduğu ve KHK'lıların sandık görevlisi olarak kaydedildiği iddiaları da AK Parti'nin itirazında yer almıştı.

DHA

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