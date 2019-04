YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır

İSTANBUL - Binali Yıldırım, Tuzla'da cuma namazının ardından camiden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçimden sonra itiraz süresinde sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda, il seçim kurulunda, ilçe seçim kurullarında olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu faaliyetler devam ediyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı itirazlar yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Kimisi reddediliyor, kimisi kabul ediliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka bir yapacak faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Daha sonra da kararını açıklayacaktır" dedi.



Oy farkının her an değiştiğinin altını çizen Yıldırım, "Tabii değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Bütün bu detay çalışmaları ilçelerde seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyorlar. Dolayısıyla bu detayları güncel olarak benim aktarmam doğru olmaz, sağlıklı da olmaz. Sadece söyleyeceğim şudur: yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksik girişler kaydırmalar bunlar... Yüksek Seçim Kurulu tarafından yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar bitinceye kadar bu devam edecek. Şu anda bir şey söylemem takdir edesiniz ki doğru olmaz. Bir de yakışık almaz. İşin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.



"ALACAĞINI ALDI. ONLARLA İŞİ BİTTİ"



Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da İYİ Parti ve CHP'yi ziyaret ettiğini ancak HDP'yi ziyaret etmediğini sorması üzerine Yıldırım, "Kendisine sormak gerekir. Neden ziyaret etmedi ama illa cevap vermem gerekiyorsa; alacağını aldı. Onlarla işi bitti. Belki de onun için ziyaret etme ihtiyacı duymamıştır" şeklinde cevap verdi.



Binali Yıldırım, "Bizim elimizde bir hesap yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun, il seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama şunu da ilave ediyorum. Eğer bu kadar eminlerse bu kadar kendilerine güveniyorlarsa, buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. Kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin. Adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın" diye konuştu.



"MAZBATAYI KİME VERİRSE YSK, BAŞKAN ODUR"



Yıldırım, "Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında bir şey söylememiz yakışık almaz. Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla şu anda söylenecek bu kadar. Bunun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde" şeklinde cevap verdi.



"YSK HANGİ YÖNDE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"



"Şu anda seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Binali Yıldırım, "Şu anda bakın biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne il seçim kuruluyuz. Ne de Yüksek Seçim Kurulu'yuz. Üzerimize elzem olmayan vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti. Bunun bilinmesinde fayda var" diyerek cevap verdi.