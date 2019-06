Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)

Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul üzerine tartışacağı programda adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakikada yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldiği araçtan inen İmamoğlu, gazetecilere el sallayarak kongre merkezine geçti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay eşlik etti. Kongre merkezine girmeden önce basın mensupların beklediği alana gelen Binali Yıldırım, gazetecilerle tokalaşarak babalar gününü kutladı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu da 20.30 sularında ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmişti. İmamoğlu, gazetecilerin babalar gününü kutlayarak kongre merkezine girmişti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen tartışma programında bir araya geldi. Programda sorulara geçilmeden önce Yıldırım ve İmamoğlu birbirlerine kalem hediye etti. Programda her bir soru için adaylara 3 dakika süre verildi.



YILDIRIM: CHP BUNUN İÇİN BİZE YARDIMCI OLMADI VE YENİLENME YÖNÜNDEKİ TALEBİMİZİ KABUL ETMEDİLER



Programda ilk soru, "Biz bu seçime niye gidiyoruz?" oldu. İlk soru sorulan Binali Yıldırım, "Siz, 8.5 milyon İstanbullu gibi oyunuzu kullandınız. Sizin bir kabahatiniz yok. Sizin oylarını sayılırken bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu olayı değerlendirerek, olayın sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Ama bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesi, bunun için çok çaba sarf ettik. Ancak CHP bunun için bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldılar. Seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, şüphe kalmayacaktı. Bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık. Onların planlarını, yapacaklarını değiştirmek zorunda kalmayacaktır" dedi. "Bu seçim mundar oldu, oylar çalındı iddialarınızda kararlı mısınız hala?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Aynen iddialıyım çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Oylar sayılmaya başlandı. Yüzde 10'u sayıldı, 29 binde 13 bin 729'a düştü. Artısı eksisi çıkarıldıktan sonra. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90'ı sayılsa bu seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Bunun için biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Bu konuda da maalesef bir direnç ile karşılaştığımız için saydıramadık" diye konuştu.



"Oyları kim çaldı?" sorusuna ise Binali Yıldırım, "Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dır. Seçimi yapan yetkililerdir. Siz yolda yürüyorsunuz, cüzdanınız çalındı. Ne dersiniz, 'cüzdanım çalındı' dersiniz, 'benim cüzdanım yer değiştirdi' demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi, çalınmasıyla aynı anlamı taşır. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa, bu çalınmadır, bunun başka bir izahı yok. Sayımlarda da bu ortaya çıktı. YSK'da tüm bu delilleri dikkate alarak bu seçimin yenilenmesine karar verdi" diye yanıtladı.



"O GÜNÜN SABAHINDA YSK BAŞKANI SÜRECİ SONA ERDİREN AÇIKLAMASINI YAPTI, BİZİ TEYİT EDEN"



Ekrem İmamoğlu da "Biz bu seçime niye gidiyoruz?" soru ve Yıldırım'ın açıklamaları sorulduğunda şunları kaydetti:



"YSK'nın verdiği bir kararı, biz oyların yeniden sayılmasını istedik ama CHP istemedi yorumu tamamiyle yanlış bir yorumdur. 31 Mart gecesine dönelim, hızlıca hatırlayalım, hatta saat saat hatırlayalım. Seçim kapanalı 1 saat olmadı ki, televizyon kanallarının bir kısmı yüzde 63.84 rakibimize, yüzde 33.99 bize diye, yasakları çiğneyerek, nereden güç alıyorsa bir sür4eç başlattı. daha sonra bu süreç devam etti. Anadolu Ajansı'ndan 2 saat 30 dakikadır veri alamıyoruz diye yayın yapıyordunuz ve bu veri alamama 12 saat sürdü. 23.30'da Anadolu Ajansı oyları yüzde 98.8'i geldiği, kafa kafaya olduğu anda itibaren ne olduysa Sayın yıldırım 'ben seçimi kazandım' diye açıklama yaptı. Şu kadar sandık sayıldı ve 'ben seçimi kazandım diye tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüftür ki o sırada Anadolu Ajansı yayını kesti. Sonra biz Sayın İl Başkanı Ak Parti adına açıklama yaptı, 30 bin 86 sandığa göre kendi sayımlarını yapmışlar ve 4.35'te '3 bin 835 oyla seçimi kazandık' dedi. Sayı verdi. Kendi elindeki tutanaklara göre. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz elimizdeki verilerle 30 bin 86 sandığa göre artık sonuç değişmeyeceği için 'hayır biz seçimi kazandık' dedik. O günün sabahında YSK Başkanı süreci sona erdiren açıklamasını yaptı, bizi teyit eden. Sayın Yıldırım '29 binden indi' diyor, 1 Nisan tutanağı burada. İlk tutanak sayısı 24 bin 57. Burada şunu unutmamak lazım; bir kaç aşaması var oy sayımının. 24 bin 57 oyla başlayan süreç günün sonunda13 bin 729'a indi."

"İFTİRA VAR. BU 'ÇALDILAR' LAFI OLMAZ. KİME SÖYLÜYORSUNUZ BUNU"



Ekrem İmamoğlu, "Nasıl aynı zarftan çıkan 3 pusula geçerli sayılır, 1 pusula geçersiz sayılır?" sorusuna, "Anadolu Ajansı bu veriyi niye kesit? Sayın Yıldırım'ın tek bir açıklaması yok. Sayın Yıldırım ertesi sabah Anadolu Ajansı'nın verisini niye kestiğine dair bir açıklaması yok. Anadolu Ajansı yetkilileriyle görüştü mü? Sayın Bakanlarla görüştüğünü kendisi ifade etmişti. Bunlar çok önemli sorular. niçin 12 saat veri verilemedi. 20 bin 388'e maddi hatlardan sonra sayı indi. Sonra geçersiz oylar sayıldı. 320 bin civarında. Geçersiz oylarla beraber sayı 13 bin 888'e indi. Sonra 'sondaj yapacağız' dedi AK Parti yetkilileri. Sandık Sandık talepte bulundular. Bunlar da sayıldı ve 13 bin 729'a indi. O sondaj yaptıkları 57 sandıkta bizim adımıza artı oy çıktı. Ve YSK bir karar verdi. Sonuç, 24 binden 14 bin 657'ye inen oy oranı" yanıtını verdi. İmamoğlu daha sonra elinde bulunan bir zarfı göstererek, "Bu zarf, 4 pusula var bunun içinde. Oyları çıkarıyoruz; muhtarlık seçimi, aynı zarfta pırıl pırıl, hiçbir sorun yok. İlçe belediyesi meclis üyesi sayımı, pırıl, pırıl. Her şey çok güzel. İlçe belediye başkanlığı seçimi. Nedir bu ilçe belediye başkanlığı seçimi? 25'ini AK Parti kazandı, bu da pırıl pırıl. Şaibe yok. Gerekçesi, şaibesi bir tek dokunuyor Büyükşehir Belediye Başkanlığına. Olası bir şey değil. Diyorsun ki vatandaşa, 'senin 20 liranın 5 lirası sahte'. Buna hiç kimse inanmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri 31 Mart'ta tertemizdir. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu süreçte, 'çaldılar'. Kime? 'Bende bilmiyorum' olmaz. Bunun içinde büyük bir itham var, büyük bir iftira var" diye yanıt verdi.



Yıldırım, "Bunun cevabını siz vereceksiniz" diye araya girdi.



İmamoğlu bunun üzerine, müsaade isteyerek, "İftira var. Bu 'çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz bunu. AK Partili sandıkta görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Oradaki İYİ Partili, MHP'li kandık kurulu üyelerine mi söylüyorsunuz. Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz? Kime söylüyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) raporunda 'çaldılar' yok. Daha ötesi, 'halk dilinde söyledim' diyor Binali Yıldırım, ben bugün mektubu aldık okudum, 'çaldılar' diye bir tarif yok. Ama meydanlarda, caminin önünde 'çaldılar' sözü var. Kime? Kim çaldı Allah aşkına?" dedi.



"SAYIM AYRI YAPILIR. ZARF AYNI AMA AYRI AYRI SAYILIR"



Binali Yıldırım, "O gün ne oldu? Anadolu Ajansı ver akışını kesti, YSK kararı vs." şeklindeki soru üzerine, "Olayları çarpıtmanın gereği yok, çok açık konuşalım. 29 bin fark, 13 bin 729'a indi mi Ekrem Bey?" dşye sordu. Ekrem İmamoğlu da "Hayır inmedi" dedi. Yıldırım bunun üzerine, "Ne oldu?" diye sordu. Yıldırım daha sonra sözlerine şöyle devam etti:



"Nihai fark başlangıçta ne kadardı? Ekrem Bey'in açıkladığı 29 bin 400 küsür. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını saat 9'da yaptı, akşam 9'da. 'Biz yüzde 54'üz, rakibimiz yüzde 44, 9 puan öndeyiz' diye ilk açıklamayı kendisi yaptı. Benim ilk açıklamam 11.25'dir. 11.25'te de eldeki verilere göre, 'biz seçimi kazandık' dedik. Sayı da vermedik. Hata değildi. O gün eldeki bilgilere göre, bizim hesaplarımıza göre ve kalan miktarlarda hesap edildi ve kazandığımız ortaya çıktı. Orada bir hata yok. İki; Anadolu Ajansı niye yayını kesti, kesmedi? O benim işim değil. Biz elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Bizim orada müşahitlerimiz var. Elimizde mazbatalar var. Ona göre genel merkezimize biz teyit de ediyoruz. Gelelim şu 4 pusula meselesine. Bu tamamen aldatmacadır. 4 tane ayrı pusula var. İtiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu. İlçeler içinde itiraz var. Var. Maltepe için MHP, Büyükçekmece için AK Parti, Sancaktepe için de CHP. yani CHP niye Sancaktepe'ye itiraz etti, neden tamamını saydırdı? Demek ki orada bir şüphesi var. İtiraz olan oy pusulası sayılır. Bu kadar basit bir iştir. Bunu '4 pusulanın 3'ü temiz, biri neden çalındı?' gibi işi çarpıtmanın bir anlamı yok. Bu bu kadar basit."



Yıldırım, "Aynı sandık görevlilerin, aynı sandık müşahitlerinin olduğu yerde, aynı zarftan çıkanlarda nasıl oluyor ?" sorusu üzerine, "Sayım ayrı yapılır. Zarf aynı ama ayrı ayrı sayılır. Zarf bir, oylar ayrı sayılıyor ve tutanaklara da ayrı yazılıyor. Tek pusulada bütün oylar yok. Ayrı pusulalarda. Biz buna itiraz ediyoruz. İlçelere değil" dedi.



BEKA SORUNU



"Bu seçim neyin seçimi? Bunun sizin için manası nedir? Kampanyanızda da bir takım değişiklikler var. Sayın Cumhurbaşkanı da geri planda kalmış görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Yıldırım, "Ekrem Bey 'biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Kocaman bir yalan. Elimizde il seçim kuruluna CHP'nin müracaatı var. Gece saat 22.00'de ve 5 dakika içinde aldığı ret kararı var. Aynı zamanda biz Yüksek Seçim Kurulu'na da bunu götürdük. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu, 'il bizden daha iyi bilir'. O da ret kararına uydu. Sadece şunu söyledi; 'Başlayan sayımlar varsa ilçelerde o da devam etsin'. Yoksa tamamının sayımını asla kabul etmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tamamı sayılsaydı ne olacaktı? Sonuç değişecekti. Biz bunu Maltepe'de gördük. Maltepe'de tamamı sayıldı. Ekrem Bey'in kazandığı oylar, bizim kazandığımız oylar aradaki fark 808 oy. 1080 sandıkta. Bunu 39 ilçeye yayın, sonuç ortaya çıkıyor. Açık ara seçim bizim lehimize olacaktı. Velev ki Ekrem Bey'in lehine olsun. Bizim istediğimiz ortadaki şüpheler, şaibeler yolsuzluklar, özensizlikler kalksın ve bir daha bu seçim tekrarlanmasın, biz bunu istedik. İstanbul halkını düşünerek bunu istedik maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Bunu söyleyeyim. Şimdi 23 Haziran'a doğru gidiyoruz. Söylemlerimde benim hiçbir değişiklik yok. Baştan beri ben İstanbul'u konuşuyorum. İstanbul'u anlatıyorum. Eğer 31 Mart'tan önceki kampanyamı da izlediyseniz ben organik bir kampanya yapacağım, İstanbullu vatandaşlarımızla buluşacağımı, esnafıyla, çalışanıyla, emeklisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadınlarla, gençlerle, aynen de bunu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim" yanıtını verdi. Yıldırım, Küçükkaya'nın "Beka söylemi vardı mesela. Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla ön plandaydı. Bunlar bir değişim mi acaba, değil mi?" şeklinde sorduğu soruyu da, şöyle yanıtladı:



"Şimdi şunu unutmayalım. Biz bir ittifakla seçime giriyoruz. Bir Cumhur İttifakı adayı olarak ben. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. Dolayısıyla 2 ittifakta kimler var, partiler var. Milliyetçi Hareket



Partisi, AK Parti bir tarafta. İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafta. Ayrıca HDP de Millet İttifakı'nı destekliyor. İttifakın içinde resmen yok. Yani böyle bir şey yok mu?" ifadelerini kullandı.



"MAZBATASINI ALMIŞ 18 GÜN GÖREV YAPMIŞ SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIYIM"



Ekrem İmamoğlu, "CHP oyları yeniden saydırsaydı sonuç değişirdi" şeklindeki söylemlere ilişkin ne diyeceği ve 23 Haziran'daki seçimi nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, "Bir kere saat 9 gibi açıklama yaptığım doğrudur. Kendimizi mecbur hissettik. Anadolu Ajansı diye garabet, rezillik yaşıyoruz. Yüzde 64'te rakibimizi gösteriyor. Bizim girmiş olduğumuz yüzde 22 seviyelerindeki orana göre oranımız şudur dedik. Ve televizyon kanallarının, Anadolu Ajansı'nın verileriyle yaklaşık 1,5 saatin üzerinde hukuksuz yayın yaptı. 'Anadolu Ajansı beni ilgilendirmez' diyor Sayın Yıldırım. Bakanlarıyla görüşüyor. 'Benim bakanlarım, kabinem, herkesle görüşürüm' diye de açıklaması var. Bir başka şey saat 02.20'de benim açıkladığım 29 bin 408 verisi aynen şöyle, girdiğimiz veriler üzerinden 30 bin 86 sandığa göre artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Kalan sayıya göre, onun için 29 bin sayısı vardı. Daha orada girilmemiş 100 civarında sandık söz konusudur. Bu veriler üzerinden söyledik. 1 Nisan'daki veriler burada, birleştirme tutanağı burada. 24 bin 57, ne 29 bini? İşinize geldiği gibi rakamlarla oynamayın. Yalan ifade, yanlış ifade, uydurma ifade hoş bir şey değil. İtiraz etmedik demedim. Bu CHP'nin işi değildir, dedim. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. YSK'nın kararında çaldılar yok, sayımla ilgili hiçbir şey yok. Sadece ve sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Daha önce öyle bir tespit yeteneği ortaya koydu ki Sayın Yıldırım veya ekip arkadaşları. Soyadına göre seçmeni tanıdıklarını söylediler, yüzüne bakıp seçmeni tanıdıklarını söylediler. Bunlara hiç kimse inanmaz. 2019'da yapılan bu yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu sadece bir yerel seçim değildir, ben seçilmiş belediye başkanıyım. Mazbatasını almış 18 gün görev yapmış seçilmiş belediye başkanıyım. Yenilen bir demokrasi mücadelesidir. Hakkımızı gasp edenler 16 milyonun hakkı, kul hakkı yiyenlere karşı bir demokrasi mücadelesidir. Geçmişte beka sorunu var diyenler, aynı kampanya, nerede aynı kampanya? Beka sorunu var diyenler, bunu kendileri de ifade ettiler, sadece başkalarına mal etmesinler. Bu süreçte hiç beka sorunu yok. Konu İstanbul'a döndü. Yenilen bir yerel seçimdir. Hakkımız yenmiştir, kul hakkı yenmiştir. Ama aynı zamanda derinden bir demokrasi mücadelesidir" şeklinde konuştu.

"AK PARTİLİ KARDEŞLERİMDEN DE OY İSTİYORUM"



"İstanbullu bir seçmen olarak ben neden Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde oy vereyim?" sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:



"'31 Mart akşamını geçelim' dedi Sayın Yıldırım. Geçemeyiz. 31 Mart akşamı yaşananlar, sonrasındaki süreç ve sonrasındaki YSK süreci çok mühimdir, çarpıcıdır. 31 Mart gecesi dizilimini söylüyorum; AA'nın veri girişi daha sonra Sayın Yıldırım'ın 'Kazandık' demesi, daha sonra İl Başkanının sayı vermesi... Tam o saatlerde bütün İstanbul 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afişlerle donatılıyor. Bu mümkün mü? Bu nasıl bir hazırlık. Biz, tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi, o gece bu iş biterdi. Böyle bir kurgu sürecidir çok net.



Ama biz mücadelemizi verdik ve gönülden söylüyorum ki o işte görev yapan yüz binlerce insanın hakkı vardır. Biliyorlar bunları. Benim AK Parti ilçe başkanı kardeşlerim var. Ben ilçe başkanlığı yaptım. 13 ilçe seçimi yönettim. Maddi hatalar olur, düzeltilir, ardından karar verilirse geçersiz oylar sayılır ama yeniden bir seçimin oylarının sayılması diye bir şey yok, karar yok Mustafa Kemal Paşa'da verilen karar gibi. YSK'nın böyle bir refleksi yok, böyle bir içtihadı yok. Kime göre, neye göre? O bakımdan bu süreç bir kurgudur. 'Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile görüşmedim' demek, bana hiç doğru gelmiyor. Öyle bir şey yok, inanmıyorum en azından, inancımı söylüyorum. Bu süreçte tek bir cümle bile edilmemesi bence sıkıntı yaratır. 'Anadolu Ajansı yanlış yapmıştır, insanları yanıltmıştır demek' o akşam adına verilmesi gereken cevaptır."



"AA veri akışını niye kesti?" sorusu üzerine İmamoğlu, "İşine gelmediği için. Çok net. Gönül belediyeciliği afişleri İstanbul'da niye yaygınlaştı. Kazanan belli değil. Biz, demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyoruz, kul hakkı yiyenlere karşı mücadele veriyoruz. Demokrasi sürecini sıkıntıya uğratanlara karşı mücadele veriyoruz. Aynı zamanda biz, İstanbul mücadelesi veriyoruz. Normalleşme, güler yüzle kucaklaşma, İstanbul'da temiz bir yönetim mücadelesi veriyoruz. Kibirden arınmış, 'Ben bilirim' diyen değil, milleti kucaklayan, milletle düşünen, insanlarla kucaklaşan... Bunun için 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz. 23 Haziran'a kadar biz, AK Parti sürecinde siyaset yapanlara bile halkı hatırlattığımız için AK Partili kardeşlerimden de oy istiyorum" diye konuştu.



"BENİM EN TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM ŞEY EKREM BEY, YALAN KONUŞMAK"



Binali Yıldırım da Küçükkaya'nın "Ben neden Binali Yıldırım'a oy vereyim?" şeklindeki sorusu üzerine de İmamoğlu'nu eleştirerek, "İthamlar var. Yani kul hakkı yemek, efendim kibir abidesi olmak, kibirli olmak. Yani bunlar kime adresliyor? Seçime beraber girdik. Biz açıkça bu seçim sonrası yaşanan olayları bir hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık. Neticede bu seçim tekrarlanıyor. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu başka yerlerde de oldu. Biz çok istemedik tekrarlanmasını, hala ısrarla söylüyorum. CHP tamamının sayılmasına direnmesiydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı. Bunun altını bir daha kalınca çiziyorum. Biz bunu yüzde 10 oy sayımından araya çıkan farkı görünce rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Biz birbirine yakın oy aldık. En son sayım işi bittikten sonra mazbata düzenlenirken aradaki fark 13 bin 729'du. Birbirine yakın verilmiş iki oy. Şimdi gelelim, 31 Mart'ta Anadolu Ajansı ile görüşmedim. Görüşsem 'Görüştüm' derim. Benim en tahammül edemeyeceğim şey Ekrem Bey, yalan konuşmak" dedi.



Binali Yıldırım, "Niye kesilmiş olabilir efendim veri akışı?" şeklindeki soruya da "Ben ne bileyim? Benim görevim değil ki Anadolu Ajansının veri akışı. Ben size çok açık söyledim, biz elimizdeki bilgileri işleyerek seçimi takip ettik. Hep de böyle yaparız. Bu sefer de böyle yaptık. Onun sebebi araştırılı bulunur. Ama benim bakanlarla görüşmem sanki algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben Bakanlarla her zaman görüşürüm" diye yanıt verdi.

"SU İNDİRİMİ VAADİ BİZDE DE VAR"



Yıldırım, "Vaatler neden bugüne kadar yapılmadı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Bunu saatlerce anlatabilirim. 25 yıldır biz İstanbul'a çok hizmet yaptık. AK Parti belediyeciliği, İstanbul'a çok şey kazandırdı. 1994'te kişi başı 14 litre su veriliyordu, şimdi 101 litre su veriliyor. Istranca'dan 180 kilometreden, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında İstanbul'un suyu akmıyordu, su getirildi. Melen'den Sakarya'dan 230 kilometre mesafeden İstanbul'a su getirildi. Bu İstanbul'a yapılan hizmet. Öyle olduğu için 101 litreye. Gelecek 40 yılının suyu var. Arıtma yüzde 9'du Haliç'in halini biliyorsunuz şu anda yüzde 99,5. Kanalizasyon, yağmur suyu hiç yoktu şimdi yüzde 70. Gelelim ağaç ve yeşil alana. Yeşil alan miktarı 10 milyon metrekare, şu anda 60 milyon metrekare. 3 milyon 450 bin ağaç dikilmiş. Bin 500 otobüs vardı İstanbul'da, şu anda 6 bin 500 otobüs var. 24 kilometre metro vardı. Bu yıl açılacaklarla beraber 376 kilometre. 233 var. 32 bin 700 metroyla taşınan yolcu sayısı da 4 milyon 500 bin. İstanbul içinde 30 kilometre tünel var."



Su indirimi konusunun sorulması üzerine, "Su indirimi vaadi bizde de var. Su indirimi, AK Parti grubunun önergesiyle oylandı ve çıktı, ittifakla kabul edildi. Ekrem Bey'in önerdiği indirim tarzı değil. Bizim önerdiğimiz indirim tarzı kabul edildi. Nüfusu fazla olanlar daha az su parası ödeyecek" diye konuştu.



"BEN YALAN KONUŞMAM, ONU İFADE EDEYİM KİMSEYE DE BÖYLE BİR İTHAMDA BULUNMAM"



Ekrem İmamoğlu da "18 günde ne yaptınız anlatır mısınız?" sorusu üzerine, "Yıldırım'ın bir önceki sorudan kalan, 'Ekrem Bey'in yalan konuşması' cümlesine müdahale etmememin sebebi programa olan saygımdandır. Bu sürece farklı bir cevap da vermeyeceğim, o da benim aile edebimdendir. Ben yalan konuşmam, Onu ifade edeyim kimseye de böyle bir ithamda bulunmam. 23 Haziran sürecine dair verdiğim rakamlar tamamen belgeler üzerinden. Algı yaratılıyor. 6 ilçede yapılan. Sandık bölgeleri belli, oluşan fark, 600 bin seçmeni kapsıyor oluşan fark 469. Artısıyla eksisiyle Binali Bey'in adına pozitif fark budur. Esas fark geçersiz oylardandır. Yanlış kampanya yönettiniz. Kampanyada 'ampule bas' şeklinde yaptığınız sloganla oldu. Geçersiz oyların geçersiz sayılması, bizde daha az oldu, sizde daha çok oldu. Bugün geldiğimiz noktada vadetlerimizi tek tek yerine getirdik. Bizim birçok projemiz kopyalanıyor. Örnek veriyorum, ulaşım indirimi. Biz açıkladığımızda 'Parayı nereden bulacaksınız?', 'Hesap yapmayı bilmiyorsunuz.' dediler. Kendileri söylediler. Başkaları, 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' dediler. Su indirimi. Doğrudur kendileri de açıklamış olabilir ama biz gündeme getirdik. 25 yıldır yaptıkları, elbette yapacaksınız. 25 yıl bu millet irade gösterdi, tabii ki yapacaksınız. 1994'te seçildiniz Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başkan oldu, iyi de bir dönem geçirdiler ama bugün bizim 18 günde yaptıklarımızı kendinize mal etmenin bir anlamı yok. Bunlar bizim önergelerimiz. Dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlarda ve resmi bayramlarda tatil olması, bizim önerimiz, su indirimi bizim önerimiz. Biz yazdık yazıyı ben yazdım, bizzat altında imzam var. Ulaşım indirimi bizim getirdiğimiz... Dolayısıyla biz taahhüt ettik, yerine getirdik. Bence alkışlasalardı daha mantıklı olurdu ama doğru bir şeye kopya da çekseler, eşlik de etmeleri... Zaten de öyle olmaları doğru hep beraber evet diyeceğiz" dedi.



"KARŞILIKLI DİYALOG YAPMAYINIZ"



Bu sırada Yıldırım'ın, "Yazıyı yazdığınızda Ankara'da mıydınız, İstanbul'da mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine araya giren Küçükkaya, "Karşılıklı diyalog yapmayınız. İstirham edeceğim kuralımıza aykırı." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YILDIRIM'A SORU



Programda, Küçükkaya'nın isteği üzerine Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a soru yöneltti. İmamoğlu, "Tekrar soruyorum. Sayın Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Birincisi bu. Bunun cevabı benim için çok önemli. 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor?" diye sordu.



Bu sırada İsmail Küçükkaya'nın araya girmesi üzerine İmamoğlu, "Müsaade edin ama. Soruma mı karar vereceksiniz?" dedi.



Bunun üzerine Küçükkaya da "İstediğinizi sorabilirsiniz. Anladığım şuysa siz bu açık oturumda da 31 Mart ağırlıklı olarak kalmak istiyorsunuz" dedi.



Ekrem İmamoğlu ise, "Kısıtlama mı getiriyorsunuz. O zaman müsaade edin ama. Soru bütünlük içinde. Oradan oraya geçmeyeceğim. İptal edilen ve yenilenen seçim üzerinden soru soruyorum. İçinde birkaç soru birleşebilir" şeklinde konuştu.



BİLLBOARD VE AFİŞLER



Sorusuna devam eden İmamoğlu, "Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken Anadolu Ajansı ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz. O gece yapılmasını normal mi karşılıyorsunuz? Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm billboardlarını gece yarısı, 2-3'den sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye donatılmasının talimatı kim tarafından verildi?



Hangi yetkiyle verildi. Son olarak ben hala 'Çaldılar'ın muhatabının kim olduğunu merak ediyorum." diye konuştu.



Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini Anadolu Ajansı yetkilileri açıklamalı. Bu benim işim değil bir kere bunu söyleyeyim. Normal bir şey değil, kabul ediyorum ama sorumlusu ben değilim. Bu sorunun cevabı bu. İstanbul'da 25 belediye kazandık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri 130 tane kazanmış. Ne yapacaktık yani? 'Seçimi kaybettik' mi diyecektik? Bundan gayet doğal bir şey yok ki. 25 belediye kazanmışsınız 39 belediyeden. 14 de karşı taraf kazanmış. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazanmışsınız. Yani ben onu anlamakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.



Bu sırada araya giren İmamoğlu, "Herhalde sorum anlaşılmadı. Billboardlara, afişlere 'Gönül belediyeciliği' afişleri ne için asıldı?Talimatı kim verdi? Gece saat 02.00'da. Büyükşehir Belediyesi afişlerine, billboardlarına üst geçitlerine bu talimatı kim verdi? Bu doğru mudur? Bu yapılmalı mıydı? Daha sonuç belli değil. YSK kararı açıklamamış?" dedi.



Yeniden söz alan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:



"Herhalde anlatamadık arkadaşa, Ekrem Beye. Çok açık bir şey söylüyorum. 39 belediyenin 25'ini, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 24 AK Parti ve nüfusun da yüzde 65'ini teşkil ediyor, kazanmışız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam meclis üye sayısı 320 veya 310, 180'ini kazanmışız. Millet İttifakı da 130'unu kazanmış. Yani arada 50 tane fark var. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nın. Yani sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. Tabi ki kazandık ve o afişler partimiz tarafından asıldı. Bu gayet doğal bir şey. Nitekim bir iki gün sonra onlar da astılar. Onlar astıkları zaman Yüksek Seçim Kurulu karar vermemişti. En fazla 3 gün içinde onlar da astı."



VERİLERİN KOPYALANMASI



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na "Siz gelir gelmez hemen Büyükşehirin bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz, bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, yoksa sizin hukukçularınız sizi yanılttı mı?" şeklinde soru yöneltti.



İmamoğlu da, "Özellikle Sayın Yıldırım'a bir şeyi hatırlatmak isterim. Kendi cümleleriyle hatırlatıyorum. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu, aynen şu cevabı verdi. 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir' dedi" şeklinde konuştu.



Bunun üzerine araya giren Yıldırım, bunun devamını okumasını istedi. İmamoğlu da, kendisine müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Böyle bir yere varamayız. Benim ifadelerim kısaltılarak anlatılacaksa bir algı..." dedi. İmamoğlu da moderatör İsmail Küçükkaya'ya "Münazara eğer böyle devam edecekse, beni uyarın, ben de aynı tarza geçeyim" dedi.



İsmail Küçükkaya da, kurallar olduğunu söylerken, İmamoğlu, "O zaman hatırlatın, kural hatırlatmıyorsunuz" diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu, belediyedeki veri kopyalanmasına ilişkin soruya, "Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir. Verdiğimiz talimatta 31 Aralık, yani yılbaşı, 31 Mart, yani seçim gecesi. 18 Nisan, yani bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve yine Büyükşehirde korunması..." şeklinde konuşu.



"YAPAMADIK, YETİŞMEDİ"



Küçükkaya'nın "Niye yaptınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Bakın İsmail Bey bir afaki değişiklik yapılabilir. O süreç içerisinde bir işlem yapılabilir. Bize de ihbarlar geliyor. Kaldı ki bunu yapamadık, yetişmedi. Hiç ilgisi, muhatabı olmayan bir kişinin, ne oldu bilemiyorum, hukuksuz bir karardır. Ancak, veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak" diye konuştu.



İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesinde, yine orada. Yani yedeklenerek muhafaza edildiği yer yine orası olacaktı ama olamadı. Biz bu işlemi istediğimizde, daire başkanı gelip bana 'Teknolojiyle ilgili brifingler verdi, bunların yapılması doğrudur' diyen kişi. Sanki ajanlar basmış, ona silah dayatmış... Ayıp, yazık, günah. Bu iş üzerinden kavram üretmek, iftiraları... Sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesini ve ilk fikrine dönüp bu süreci analiz etmesini dilerim, talep ederim. Bunu da uyarı olarak söyleyeyim. Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir. Bu kavramla, bu basit tanımla hareket ettiğimi kendilerine ifade etmek isterim." dedi.



Binali Yıldırım da, "Benim buna mutlaka cevap vermemem gerekir. Burada yanlış bilgi var, çarpıtma var" dedi.



"BU VERİ KOPYALAMA İŞİ, BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"



Binali Yıldırım, "Önümüzdeki hafta Pazar günü yapılacak seçimden sonra herhangi bir itiraz olacak mı? Seçim sonucunu kabul edecek misiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:



"İstanbullular, vatandaşlarımız bilsin, biraz teknoloji ile aram iyidir. Bu internet alt yapısını da biz yaptık. Veri yedeklemek ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor hem de bir yerde değil iki yerde yedekleniyor. Veri yedeklemesi yapılmadan zaten hiçbir şekilde veri saklanamaz. Bir güvenlik meselesidir bu. Her an bir şey olur, veriler kaybolabilir. Yedeği mutlaka vardır, usül odur. Bir bilgisayarınızda bile yedekleme sistemi var. Bu bakımdan bunu düzeltme ihtiyacı duydum. Bu, bir. İkincisi de benim söylediğim cümlenin sadece ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Tabii ki belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır ancak devamı var. Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman, istediği bilgiyi maiyetindeki insanlar alır, getirir. Belediye başkanından bilgi saklayacak halleri yok. Bunu ifade etmek istedim. Benim söylediğim ile burada ifade edilen aynı şey değil. Kaldı ki 'mahkeme kararı yanlış' dedi. 'İlgisiz biri' dedi. İlgisiz de değil. Eyüp'ten seçilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi avukat. İlgisi de var. Bu veri kopyalama işi, bu bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu yaptı geçmişte. Bir şey daha söylemekte yarar var. Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu başlı başına fecaat bir şeydir. Devletin memurları dururken, en hassas yerlere, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edip, görev veremezsiniz." şeklinde konuştu.



"UMARIM İTİRAZ OLMAZ"



"Seçimin sonucunu kabul edecek misiniz?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Her seçimin sonucu kabul edilir ama nasıl seçim bir hukuki bir işlemse, demokratik bir işlemse, seçim sonucu sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Ama bu sefer belki biz etmeyeceğiz, Sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf için de bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz olmaz. Umarım itirazı gerektirmeyen bir fark" dedi.



"'ÇALDILAR.' BAKIN BU SORU CEVAPLANMADI. 'KİM?' DİYORUM. YİNE CEVAPLANMADI"



Ekrem İmamoğlu da Küçükkaya'nın "23 Haziran'da seçim sonucunda siz ya da rakibiniz kazanırsa seçim sonucunu kabul edecek misiniz? Veri kopyalamayla ilgili de sözünüz olursa söyleyebilirsiniz" sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Elbetteki seçimlere itiraz haktır. Bu hakkı kimsenin yok sayma şansı yoktur. Bizim böyle haddimiz de yok zaten. Haktır. Ama uydurma gerekçelerle itiraz yapmayız biz. Gerçekten gerekçe varsa elimizde, yani imzalı tutanaklar üzerinden bir sıkıntı görüyorsak elbette ki itiraz hakkımızı kullanırız. Dolayısıyla bizim sürece dair hep eleştirdiklerimiz bunlardı. Ve algı diye tarif edilen şey ve özellikle itiraz sürecinde algı diye tarif edilen şey, çok net aslında karşı tarafın yaptığı bir uygulama. Niye?' derseniz, 'Çaldılar.' Bakın bu soru cevaplanmadı. 'Kim?' diyorum. Yine cevaplanmadı. 'Bilmiyorum' olmaz. Yani bu binlerce defa tekrar edildi. FETÖ uygulamalarını, nasıl olduğunu ben bilmem. Ben anlamam o işten. Ben hiç bilmem, görmem, hiç öyle bir tecrübem yok ama şunu net söyleyeyim, veri kopyalama işiyle ilgili bir örnek vereyim size. Bu çok masum bir işlemdir. Veri kopyalama işlemi tam da o gerekçeler yazılırken Bakanlıkların dışına çıkarılmamasıyla ilgili kanun net iken, engelli, kısıtlı, zihinsel engelli, cezaevindeki kayıtlı seçmenlerin listelerinin AK Parti'ye verilmesidir. Örnek arıyorlarsa kişisel bilgilerin, verilerin nasıl kopyalandığıyla ilgili, nasıl kullanıldığıyla ilgili örnek veriyorum. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Ben eminim ki Sayın Yıldırım en az benim kadar bunu biliyor, masumiyetini. Ki o gün söyledikleri sözün ekine şunu söylemiştir, 'Belediye başkanı önce halkın önceliklerine baksın' bunu demiştir. Bu kadar. Başka bir cümlesi yoktur. Bunun da altını çizmek isterim. Şunu ifade edeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi 23 Haziran'da Allah'ın izniyle yüz binlerce insanın katkısıyla güvenli olacaktır ve bizim itiraz etmeye gereğimiz kalmayacaktır."

İSTANBUL ADAYLARI ZONGULDAK’TA İLGİYLE İZLENDİ

Zonguldak’ta kahvelerde toplanan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının canlı yayınını ilgiyle izledi.

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı 'İstanbul 2019 seçim özel' yayını Zonguldak'ta ilgiyle takip edildi. Program, kafe ve kahveleri doldurdu. Toplanan kalabalık, yayını büyük bir dikkatle takip etti. Vatandaşlar, iki adayın aynı programda bir araya gelmesini yerinde bulduklarını, tüm seçimlerde bu tür programların olması gerektiğini söyledi.

Kahvede programı izleyen otobüs şoförü Cafer Çetinkaya, İstanbul seçimlerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini düşündüğü için iki adayı analiz etme adına programı izlediğini söyleyerek, ''Seçim iptalini iki adaydan dinleyerek analiz etmek için halk olarak açık oturumu izliyoruz. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Açık oturumla halk olarak aydınlanmış olacağız. Bütün kanallarda İstanbul seçimlerini takip ediyoruz ve bir sürü iddia var ortada. İki adaydan bunları dinleyerek daha iyi analiz etme imkanı bulduk. Kararı İstanbul halkı verecek. Her iki adaya da başarılar dileriz.'' dedi.

Satış personeli Yaşar Şeker de, ''İstanbul'da devam eden seçim yarışı var. İstanbul halkını olduğu kadar bizleri de merak ettirdi. İki aday hakkında da önemli iddialar vardı. Bizler de bu akşam bu iddiaları yanıtlayan iki değerli lideri dinliyoruz. İki liderin İstanbul için ne yapacağını merak ediyoruz. İnşallah seçimler İstanbul için hayırlı olur.'' diye konuştu.