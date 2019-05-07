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Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

07 Mayıs 2019 Salı 09:47
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Yıldırım'dan ilk açıklama

İSTANBUL (DHA) 

Binali Yıldırım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.

Binali Yıldırım Tuzla'da teravih namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını değerlendirmesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, ""Yüksek Seçim Kurlu bir karar verdi. Bu karar 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi. Peki, seçimler YSK'ya neden gitti. Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki tüm süreçler tamamlanmış ve nihayet Yüksek Seçim Kurulu'na bu konu getirildi. Uzun süreden beri Yüksek Seçim Kurulu çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Bugün elde edilen rapor doğrultusunda seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yazılı kararı resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk içinde seçimin patronu olan YSK'nın iki kararı sözkonusuydu. Ya seçimin iptal edilmesi, ya da red edilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de Yüksek Seçim Kurulu'nun bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu ifade etmiştir." dedi. 

Binali Yıldırım açıklamalarının devamında, "Seçimlerin tekrarının anlamı şudur: Aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Bunun istisnası herhangi bir şekilde bir vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur: Biz başından beri İstanbul'a İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu yenilenecek seçimde de devam edecek ve İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu. 

Yeni dönemde nasıl bir kampanya yürüteceği yönündeki bir soruya Yıldırım, "Olay çok daha taze, bunu parti kullarımızla konuşacağız, görüşeceğiz ve onan göre kampanyamızın çerçevesini belirleyeceğiz. Her zaman olduğu biz gerginlikten değil, ayrıştırmadan değil, kucaklamaktan, birleştirmekten yanayız. Bu ülke hepimize yeter, bu ülkedeki farklılıklarımız zenginliğimizdir. Her türlü düşünce, her türlü inanış, her türlü yaşayış bu dünya şehri İstanbul'un en önemli zenginliğidir. Bu hassasiyetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dikkat edeceğiz ve 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz ve İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız ve desteklerini isteyeceğiz. Seçime ne kadar yüksek katılım olursa, demokrasi sandıkta o kadar iyi tecelli etmiş olur. Bu vesileyle bütün İstanbullu hemşerilerimizden özellikle talebimiz mutlaka sandığa gidelim ve orada İstanbul'un geleceği için 'benim de sözüm var' diyelim, oyumuzu kullanalım. Demokrasinin güçlenmesi için bu şehrin geleceğinin çok daha güzel hizmetlerle buluşması için siz de katkı sağlayın diye buradan bir çağrı yapmak istiyorum." şeklinde cevap verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımIstanbul Seçimleri
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