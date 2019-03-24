Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest...
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

Yıldırım Cumhur İttifakı İstanbul Mitinginde konuştu

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.

Yıldırım Cumhur İttifakı İstanbul Mitinginde konuştu

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.

24 Mart 2019 Pazar 19:41
0 Okunma
Yıldırım Cumhur İttifakı İstanbul Mitinginde konuştu

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, mitinge katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Yıldırım, "1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum. İnşallah şehremini olur isem bu hizmetlerin daha fazlasını yapmak için sizlerle beraber olacağım. Siz isterseniz olur mu? Siz isterseniz bu iş tamam mı? Sevgili İstanbullular 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle liderliğiyle hainlere o gece hak ettiği cevabı verdiğinde cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur ittifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli karar Cumhur İstikrar' diyen MHP Devlet Bahçeli ve Cumhurun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, bu ittifakı Cumhurun geleceği için İstanbul'un geleceği için devam ettiklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İSTANBULLUNUN HAKKINI ALACAĞI BİR YÖNETİMİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yıldırım, "1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. 31 Mart evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle, tabi ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı İstanbul'u ve İstanbullunun hakkını alacağı bir yönetimi inşallah ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablonun önünde saygı ile eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"O PARTİDEN BU PARTİDEN DİYE AYIRMADAN HERKES İÇİN HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

Yıldırım konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu meydan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ışığı parlıyor. Ak Partinin ışığı parlıyor. MHP'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydan da cumhuriyet ittifakının gür sesi yankılanıyor. Hepinize minnettarım. Sergilediğiniz bu muhteşem tablodan gurur duyuyoruz güç alıyoruz. Şu ana kadar azimle gayretle nasıl çalıştıysam nasıl liderimizle, Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek hava yolunu halkın yolu yaptıysak muhteşem eserleri Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, 3'üncü Köprüyü nasıl kazandırdıysak gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bizden sizden o partiden bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Siz mutlu olursanız daha çok mutlu olacağım. Kayırmak yok. Ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var beraberlik var. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var. Türkiye'yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul'u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok kaynaşacağız."

"SANDIKTAN BÜYÜYEN TÜRKİYE ÇIKACAK"

Yıldırım, "Bu milletin iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler mütevazi samimi çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir. Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğimizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy İstanbul'un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş daha çok aş bereket daha çok öğretim demek. Daha rahat daha kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek. Mühür sizde sandıktan kardeş İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan güçlü üreten İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan tecrübe çıkacak. Sandıktan büyüyen Türkiye çıkacak. Bana güvendiğinizi biliyorum. Size daha mutlu daha huzurlu daha güvenli bir şehir bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz Yıldırım sözüdür." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YıldırımCumhur IttifakıIstanbul Mitingiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Vatanımıza kem gözle bakan kim varsa o gözü oyarız
Bahçeli: Vatanımıza kem gözle bakan kim varsa o gözü oyarız
Kangren olmuş sorunları çözeceğiz
Kangren olmuş sorunları çözeceğiz
Bahçeli: Teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır?
Bahçeli: Teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır?
31 Mart’ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpın
31 Mart’ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya’ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya’ya tepki
Millet İttifakı, yan yana yürümekten çekiniyor
Millet İttifakı, yan yana yürümekten çekiniyor
Yerel seçimlerin sonucu şimdiden belli
Yerel seçimlerin sonucu şimdiden belli
Erdoğan'dan Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin
Erdoğan'dan Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin
Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada
Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans