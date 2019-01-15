Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele rakamlarını açıkladı

İSTANBUL - Vali Ali Yerlikaya toplantıdaki konuşmasında, “Türkiye Jeopolitik konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke konumundadır. Son yıllarda bilhassa sentetik uyuşturucular konusunda ülkemiz hedef alındı. Dünyada ve ülkemizde özellikle gençler arasında yayılma eğilimine giren bu soruna karşı toplumsal duyarlılığımız arttı" dedi.

İSTANBUL'UN NARKOTİK UYGULAMALARI



Yerlikaya, “İster transit ister tüketime yönelik olsun, İstanbul'umuzda Uyuşturucu ile mücadelede çok önemli mesafeler alındı. 2016'da narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken, 2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele geçilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695 iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış. 2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş. 2016'da 6 bin 852 kilogram uyuşturucu madde, 2018'de 11 bin 913 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Uyuşturucu hap adet olarak 2016'da 1,3 milyon iken, 2018'de yaklaşık 6,9 milyon olmuş. Bunlara ilaveten Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğümüz 2018'de İstanbul'daki tüm gümrük kapılarında yaklaşık 148 milyon lira değerinde 1 ton 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda 99 vatandaş hakkında adli işlem yapıldı. Bugün itibariyle İstanbul'daki ceza infaz kurumlarında bulunan 36 bin 597 hükümlü ve tutuklunun yüzde 25'i yani 9 bin 145 uyuşturucu ile ilgili alınan tutuklu ve hükümlülerdir" şeklinde konuştu.

OKULLARIN GÜVENLİĞİ



Ali Yerlikay, “İstanbul'da resmi ve özel temel ve orta öğretimde 6 bin 314 okul, 2 milyon 741 bin 423 öğrenci bulunuyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 sonunda yapılan İşbirliği protokolüyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yani MOBESE'ye 196 okulumuz dahil oldu. 204 okulumuzun da ihale sürecinin tamamlanıyor, inşallah bunu da hizmete aldığımız zaman 400 okulumuz MOBESE sistemine dahil olacak. Okulumuzun dışını MOBESE görecek. 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Döneminde İŞKUR tarafından 2 bin 55 özel güvenlik kadrosu bize verdi. Bizde bunu 39 ilçemizde resmi okullarımızda risk analizine göre taksim ettik. Şu ana kadar bunların yüzde 70'i işe başladı. Az zamanda diğerlerini de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

AMATEM VE ÇAMATEM RAKAMLARI



Yerlikaya, “2018'de İstanbul'da AMATEM merkezlerinin 70 bin 808, ÇAMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) merkezleri 6 bin 36 poliklinik başvurusu kabul etti. Bu hizmetiyle AMATEM merkezlerimiz ülkemiz madde bağımlılığı tedavisinin yüzde 26,49'unu, ÇAMATAM merkezlerimiz de yüzde 57,32'sini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl AMATEM merkezlerimiz 2 bin 854, ÇAMATEM merkezlerimiz 343 hastayı yataklı tedavi etmek suretiyle uyuşturucudan arındırdı. AMATEM merkezlerimizin Türkiye arındırma hizmeti içerisindeki payı yüzde 18,09, ÇAMATEM merkezlerimizin payı yüzde 41,68 oldu. Denetimli serbestlikte, 37 bin 972 madde bağımlısına hastanelerimizde poliklinik hizmeti verilmiş, CMK 74. Maddesine göre adli psikiyatri servisinde 377 bağımlı gözlem amaçlı hastaneye yatırıldı. Denetimli serbestlikte yatırılanların oranı Türkiye toplamının yüzde 21,19'u, adli psikiyatri servisine yatırılanların oranı yüzde 45,58'ini oluşturmaktadır" diye konuştu.

“UYUMA" PROJESİ



Vali Yerlikaya, “Şehrimizdeki okullarımızda ve üniversitelerimizde Yeşilay ile birlikte çok önemli bir projeyi de inşallah çok yakında birlikte başlatacağız. Ve diyoruz ki 'UYUMA'. İçişleri Bakanlığımızın Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) var, mobil telefon uygulaması. Uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmasını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir yöntem yakın zaman önce faaliyete geçti. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, gerekli bilgileri girerek sisteme kaydolacaklar. Cep telefonunda devamlı duracak. Uyuşturucu satışı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde bunu çok kısa sürede yetkili mercilere iletebilecekler. Hemen elimizin altındaki telefonla şahit olduğumuz bir vakayı anında güvenlik güçlerimize bildirme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Kimsenin güvenliği ve mahremiyetini ihlal etmeden, ihbar edenin güveliği ve mahremiyeti saklı olarak bu büyük mücadeleye bütün vatandaşlarımızın destek olmaları çok büyük bir kolaylık. Lütfen bu uygulamayı kullanalım, destek olalım, bu mücadele hep birlikte gören gözler, işiten kulaklar ve söyleyen diller olmamıza imkan sağlıyor. Her buluşmada bizden kamera, MOBESE talepleriniz var ve bu haklı bir talep. Bunları imkanlar, fırsatlar dahilinde artırmak da bizim hedefimiz. Ama 959 muhtarımız ve 15 milyon hemşerimiz bu mobil uygulamasıyla aslında, teşbihte hata olmasın bir MOBESE hizmeti veriyor ve onların kişi mahremiyetini de biz burada muhafaza ediyoruz. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden, çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden" diye konuştu.