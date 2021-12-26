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Yeni vakaların %10'dan fazlası Omicron

Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı

26 Aralık 2021 Pazar 11:53
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Yeni vakaların %10'dan fazlası Omicron

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" dedi.

Bakan Koca, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantının, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleştiğini, Omicron varyantının da bunlardan biri olduğunu kaydetti. Koca, "Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası artık Omicron kaynaklı" dedi.

Koca, Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu olmadığına dikkat çekerek, "Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz. Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor. Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde. Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OmicronFahrettin Koca
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