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Verin mazbatayı bakalım işimize

İmamoğlu: Verin mazbatayı bakalım işimize

Verin mazbatayı bakalım işimize

İmamoğlu: Verin mazbatayı bakalım işimize

14 Nisan 2019 Pazar 18:48
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Verin mazbatayı bakalım işimize

İSTANBUL (DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, Esenyurt’ta halka hitap etti. İmamoğlu, “Yahu kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.  Ekrem İmamoğlu, "Bu seçimden dolayı bile insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim 15 bin oyla seçilir miymiş birisi. 15 bin oyla değil, '1 oyla bile seçilir' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir, insanları ikiye böler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir" dedi.

İmamoğlu, "Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Yahu kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bırakın seçimi meçimi, milleti oyalamayın, bize görevimizi verin, işimizi yapalım" dedi.

Büyükçekmece'deki iddialarla ilgili İmamoğlu, "Büyükçekmece'de taşıma oy varmış. Hasan Akgün başkan burada. Allah aşkına. Dün seçilen biri olsa diyeceğiz ki oturup konuşalım. Yahu Hasan Akgün başkan 30 senedir başkanlık yapıyor. Şimdi uydura kaydıra bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Ben söyleyeyim. Benim değerli polisimi, devletimin güzel memurunu yormasınlar. Adam gibi insan gibi şu süreci netleştirsinler" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanıyla çok iyi anlaşırım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanıyla Ekrem İmamoğlu, çalışabilir miymiş? Benimle kim çalışamamış ki Sayın Cumhurbaşkanı benimle çalışamayacak? Ya da ben onunla çalışamayacağım. Bu millet adına 16 milyon insan huzurunda söylüyorum. Size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım. Kapısını kilitlese bacasından girerim. O kapıyı kilitlese penceresinden girerim. Ben kendime mi bir şey istiyorum? Ben 16 milyon insana hizmet edeceğim. Bunu yayanlar İmamoğlu'nun huyunu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşırım diye korkuyorlar. Ben biliyorum onların dertlerini. Çünkü ben herkesle anlaşırım." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluCHPİstanbul Seçim
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