Vekil Gözgeç: Kadınlar kollarımız teşkilatlarımızın omurasıdır

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Emine Yavuz Gözgeç, Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Programına, Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever Şeramet Ailesi’nin desteğiyle ilçeye kazandırdığı 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni ziyaret ederek başlayan Vekil Gözgeç, “Bir medeniyetin temeli bilgi, eğitim ve kitapla atılır. Öğrencilerimize ve kitap severlere 7/24 hizmet verecek olan, 1250 metrekarelik bir alana sahip ve şimdilik 20.000 eserin yer aldığı bu mekanın ilçemize kazandırılmasında emeği olan hayırsever Şeremet Ailesine ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum” diyerek kütüphanedeki gençlerle sohbet etti. Temaslarına İsabey Kültür Merkezini ziyaret ederek devam eden Vekil Gözgeç, kültür merkezinde incelemelerde bulundu ve “Tarihî kaynaklarda en az 500 yıllık bir geçmişi olan, ‘Ese Bey’ olarak da anılan kadim bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu tarihe karşı borcumuz, onu muhafaza etmek o kutlu tarihin şanına uygun nesiller yetiştirmektir. İşte bu sebeple; çocuk kütüphanesi, seminer salonu, butik sınıfı ve bahçesi ile tam bir eğitim mekanı olan bu yapı, Yıldırım’lı çocuklarımızın, gençlerin, annelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir mekan dedi. Ardından, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile beraber Yıldırım’da faaliyet gösteren Kadın Kooperatifleri Yıl-Ka Kadın Girişimi, Zeyniler Çalıkuşu, Esebey, Her Dem ve Balaban Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifleri Başkanları ile İsabey Kültür Merkezinde bir araya gelen Vekil Gözgeç burada yaptığı konuşmada da “Daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmada, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik alanda, aktif olarak yer almaları, karar alma mekanizmalarına katılmaları büyük önem arz ediyor. İşbirliği ve dayanışma ruhu ile bir araya gelen kadınlarımızın kurdukları kadın kooperatifleri; kadın istihdamının ve girişimciliğinin anahtarı konumunda. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmazın da, ilçedeki Kadın Kooperatiflerine destek olması ayrıca önemli” ifadelerini kullandı. Vişne Caddesi’ndeki işyerlerini de ziyaret ederek, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Vekil Gözgeç, Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz dedi. AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Vekil Gözgeç, ardından Yıldırım İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada; Kadın kollarımız bizim teşkilatlarımızın omurgasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın kolları teşkilatlarımıza ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Birlikte tüm teşkilat olarak Yıldırım ilçemize ve Bursa'mıza en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışacağız" diye konuştu. Vekil Gözgeç programının devamında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisinin düzenlemiş olduğu programa katıldı. Programda Kadın Meclisi’nin, önemli bir oluşum olduğuna belirten Gözgeç, ‘‘Bursa 3 milyon nüfusuyla önemli bir şehir. Böyle bir büyük şehirde kadının sesi olmak, önemli bir görev. Burada farklı farklı mesleklerden arkadaşlarımızın olması da çok önemli. Siz toplumun her kesimini yansıtıyorsunuz. Güzel işler yaptığınızı biliyor ve daha güzellerini yapacağınıza yürekten inanıyorum diye konuştu. Programını Nilüfer İlçe Kadın Kollarının Mahalle Başkanları için düzenlemiş olduğu ahşap boyama etkinliğine katılarak tamamlayan Vekil Gözgeç; AK Parti Kadın Kollarımızın Mahalle Teşkilatları partimizin hayat damarlarıdır. İlçe Kadın Kolları Başkanımızın yapmış olduğu bu anlamlı etkinlikte siz değerli mahalle başkanlarımız ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan İlçe Kadın Kolları Başkanımız Anzelha Nazlı Tan ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.