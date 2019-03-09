Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor

Vatandaşına öyle dememeli

Karamollaoğlu: Vatandaşına öyle dememeli

Vatandaşına öyle dememeli

Karamollaoğlu: Vatandaşına öyle dememeli

09 Mart 2019 Cumartesi 09:23
0 Okunma
Vatandaşına öyle dememeli

ANKARA (DHA)

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben vatandaşıma 'terörist' diyecek kadar enayi miyim?" sözü ile ilgili, "Elhamdülillah ne güzel, iyi ki bunun farkına vardı. Bundan memnuniyet duyarız. Vatandaşına öyle dememeli hakikaten. Çünkü bugüne kadar oluşan olgu; kendi partileri ve Cumhur İttifakı'nın dışındaki partilere oy verenler, 'vatan haini, teröristler ile iş birliği yapan insanlar' olarak anlaşıldı" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Hayata Değer Katan Kadınlar' ödül törenine katıldı. Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?" sözü için "Elhamdülillah ne güzel, iyi ki bunun farkına vardı. Bundan memnuniyet duyarız. Vatandaşına öyle dememeli hakikaten. Çünkü bugüne kadar oluşan olgu; kendi partileri ve Cumhur İttifakı'nın dışındaki partilere oy verenler vatan haini, teröristler ile iş birliği yapan insanlar olarak anlaşıldı. Ama Cumhurbaşkanı bunun farkına varmış, inşallah bundan sonra farklı kelimeler işiteceğiz, ben memnuniyet duydum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MÜSLÜMAN YALAN SÖYLEMEZ'

Soru üzerine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın tartışma yaratan sözleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Mahşerde mutlak hesap sorulacak. Ama hesap adaletsizlikten, zulümden, haram yemekten, yalan söylemekten, iftira atmaktan, hakaret etmekten, kişi hakkına tecavüzden, bunlardan sorulacak; 'Kime oy verdin?' diye değil, bunlardan sorulacak. İnsanlar hata edebilir; ama Müslüman yalan söylemez, iftira etmez, hakaret etmez" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

Karamollaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra, 2018 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Akgönenç anısına düzenlenen ödül töreninde konuştu. Karamollaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sadece hak, emek ve adalet mücadelesi ya da tüketim çılgınlığının bir vesilesi olarak görmemek gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Kadınlarımız, çocuklarımızın annesi olarak da gündemimizde kalmalı. Eşlerimizin, çocuklarımızın annesinin kıymetini bilmeliyiz. Kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kadının sömürüldüğü, şiddete, ayrımcılığa uğradığı bir toplumun sağlıklı gelişebilmesi mümkün değildir" dedi.

'KADIN ERKEK EŞİT YARATILMIŞTIR'

Kadın- erkek eşitliği tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, "Kadın- erkek eşit yaratılmıştır; ama farklılıkları göz ardı ederek istismar etmeye kimsenin hakkı da yoktur. Kadın ve erkek eşit haklara, eşit mesuliyetlere sahiptir; ama ikisi de birbirinden farklıdır. Bunu idrak edip anlamadan fikirler ortaya koymak, aileyi de, toplumu da yok etme istikametinde atılan en tehlikeli adımdır" ifadesini kullandı.

Dünyada ailenin tahrip edilmesi, hatta yok edilmesi için çok ciddi bir kampanya yürütüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu gelişmelere hiçbir zaman rıza göstermeyeceğiz. Kadın cinayetlerinin son 10 yılda yüzde 300 oranında arttığı söyleniyor. Bu son derece endişe verici bir durum. Kanun çıkarmak yetmiyor, şiddetin, ayrımcılığın önü alınamıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 6 farklı alanda seçici kurul tarafından başarılı bulunan kadınlara ödülleri verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluSaadet Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürüyor
Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürüyor
İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi
İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi
Her alanda kadınlar daha fazla yer almalı
Her alanda kadınlar daha fazla yer almalı
Avcılar’da madde bağımlılığına son
Avcılar’da madde bağımlılığına son
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak miting
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak miting
Şubat’ı güçlü performansla geride bıraktık
Şubat’ı güçlü performansla geride bıraktık
Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir
Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir
Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması
Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması
"2023'e kadar ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız"
"2023'e kadar ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans