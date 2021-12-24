"Vatandaşa zarar veren fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, döviz kurlarındaki düşüşün fiyat etiketlerine yansımasına yönelik sıkı denetimler yapıldığını belirterek, "Eğer ileride bununla ilgili başka düzenleme gerekirse gereken adımı atmaktan çekinmeyecek bir siyasi anlayışımız var. Doğrudan vatandaşa zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona, ekonomik fiyatlandırmaya müsaade etmeyecek bir kadroyuz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basın toplantısı yapan Çelik, kampın son günü olduğunu belirterek, Belediye Başkanları Toplantısı'nın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Belediye başkanlarımıza bir mekanizma kurmalarıyla ilgili talimatı çok önemlidir. Hepimizi üzen son derece acı birtakım olaylar gerçekleşti. Bu sebeple sokak hayvanları için barınaklar kurulması, artan yiyeceklerden mama yapılması yönünde Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanlarımıza verdiği talimatı ve o hayvanlara sahip çıkacak şekilde bir düzenlemenin ortaya konulmasını son derece önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği bu husus sorunu kapsamlı şekilde çözecektir" dedi.



'SİYASİ AÇIDAN ASLA KABUL EDİLEMEZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçiye ücretsiz elektrik' vaadi konusundaki soruya cevap veren Ömer Çelik, "Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu oyunculuğu kötü olan bir dizi. Belediyelerin yetki ve görev alanında olmayan bir açıklama yapıyor. Siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan ve siyasi etikle çok bağdaştırılmayan bir üslup. Vatandaşa gidip de şartlı bir şekilde siyasi bir pazarlık, şantaj anlamına gelebilecek cümleler kurulması hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Bunun yakışı kalmaz. 'Biz size şu belediyeyi verirseniz ya da şu kadar oy verirseniz biz de size şu hizmeti getiririz' gibisinden bir şeyin, siyasi açıdan asla kabul edilemeyecek, vatandaş önünde bir siyasetçinin mahcup olması gereken ifadeler olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.



'TEZLERİ ÇÖKENLERİN YENİ TEZLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE KONU BULMUYORUM'



AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni ekonomi modelinin örtülü faiz artırımı olduğu ve insanları vadeli hesap açmaya teşvik ettiği yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine "Doların geldiği noktanın bizi çok olumsuz noktalara götüreceğine dair ortaya konulan senaryoların Cumhurbaşkanı'mızın kabine sonrası açıklamasıyla nasıl çöktüğünü gördük. Netice itibarıyla dolarda düşüş yaşanmıştır. Vatandaşımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto Cumhurbaşkanı'mız tarafından ortaya konmuştur. İstihdam, yatırım, üretim odaklı bir pencere sonuna kadar açılmıştır. Bir gecede bütün tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını çok değerlendirmeye konu bulmuyorum" dedi.



'GEREKEN ADIMI ATARIZ'



Ömer Çelik, doların düşüyle fahiş fiyat artışlarının geri alınmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de "Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Birtakım düzenlemeler yapıldı. Hem Ticaret Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı güçlü bir şekilde bu konunun üzerine gidiyor. Şu an itibarıyla bu düşüşün gerçekleşmesi yönündeki denetimler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Eğer bununla ilgili olarak ileride başka düzenleme gerekirse bunu da atmaktan çekilmeyecek bir siyasi anlayışımız var. Bu rakamlara gelinmişken, başka türlü stokçuluktan tutun da fahiş fiyat şeklinde doğrudan vatandaşa zarar veren, insanımıza zarar veren, haksız kazanç anlamına gelen böyle bir alacakaranlık ortamı oluşturmaya çalışan, hiçbir ekonomik spekülasyona, ekonomik fiyatlandırmaya müsaade etmeyecek bir kadroyuz. Gereken adımı atarız" diye konuştu.