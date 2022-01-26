VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER LİDERLİĞİ

Önderimiz Atatürk' ün Kurduğu
Türkiye Cumhuriyetimiz de.
Vatan Severler Partisi olarak
seçimlere katılım kapsamında disiplinle kararlılık'la azimle ilerlemekteyiz.
Türkiye Cumhuriyetimiz'de
İl Başkanlıklarımız
İlçe Başkanlıklarımız
Belde Başkanlıklarımız
Köy ve Mahalle Başkanlıklarımız
atanması Için çalışmalarımız
Başlamıştır.
Vatan Severler Partisiİ çatısı altında üye kayıtlarımız büyük bir heycanla gururla artarak devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyetimiz ' de her bölgemizden gelen katılımlarınız bizlere büyük güç ve kuvvet vermektedir.
Vatan Severler Partisi' ne Kuruluşumuz dan. Bugünümüze kadar bugünümüzden yarınlarımıza kadar maddi manevi katkılarıyla birlikte olan fava arkadaşlarımızla da gururlanıyoruz.
Vatan Severler Partisi çatımız altında bizlerle sevgiyle ilgiyle saygıyla kararlılıkla yanımızda olan fedakar Türk Milletimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz.
Dünyanın her kıtasına yerleşmiş yurt dışında yaşayan Türk Milletimiz'de de maddi manevi desteklerinizi esirgemedikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.
Önceliğimiz
Türk Milletimiz'dir.
Önceliğimiz
Türkiye Cumhuriyetimiz'dir
GENEL BAŞKAN
YILMAZ GÜLÜMSER
VATAN SEVERLER PARTİSİ
Sibel Demirdiş
Haber. Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48