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Vahşetin tek sorumlusu İsrail

Çavuşoğlu: Yaşanan vahşetin tek sorumlusu İsrail

16 Mayıs 2021 Pazar 17:50
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Vahşetin tek sorumlusu İsrail

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi toplantısında yaşanan vahşetin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladık. Filistinli kardeşlerimizin korunması için uluslararası platformlardaki tüm çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de girişimleriyle Dışişleri Bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen 'Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Çavuşoğlu toplantıda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, mevcut gerilimin ve can kayıplarının tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı.

İsrail'in kendisine yönelik tüm uyarılara kulağını tıkadığını ve durumun bu hale gelmesine sebebiyet verdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in halen sistematik bir biçimde etnik, dini ve kültürel bir temizlik gerçekleştirmekte olduğunu, Nakba'nın 73'üncü yılında Filistinlilerin hala acı çekmeye devam ettiğini ifade etti.

'FİLİSTİN'E DESTEK SÜRECEK'

İsrail'in bu saldırganlığına son vermemesi halinde, iki devletli çözümün imkansız hale geleceğini işaret eden Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konusunda görev ve sorumlulukları yerine getirmediğini, BMGK'nın konuyu ele alış şeklinden çok da ümitli olmadıklarını söyledi. Bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ele alınması için Türkiye'nin öncülük edeceğini ve genel kurulda Filistin'e desteğin süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda hafta içi düzenlenecek oturuma katılacaklarını, İnsan Hakları Konseyi (İHK) ve UNESCO gibi platformlarda da konunun takip edileceğini belirtti.

İHK'de bir 'durum tespit' komisyonu kurulabileceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç zarfında çok sayıda dünya lideriyle görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, atılacak adımlarda, sivil toplum örgütleri ve diğer inanç gruplarının da desteğinin alınabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, uluslararası toplumun Filistinli sivillerin korunması konusunda bir sorumluluğu olduğunu, Filistinli siviller için bir uluslararası koruma mekanizmasının hemen hayata geçirilmesi, İsrail'in savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması, Filistin seçimleri ve Filistin içindeki uzlaşının da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

'VAHŞETİN TEK SORUMLUSU İSRAİL'

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin de çağrısı üzerine toplanan İİT Acil İcra Komitesi toplantısında yaşanan vahşetin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladık. Filistinli kardeşlerimizin korunması için uluslararası platformlardaki tüm çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluİSRAİLİİTIslam Işbirliği TeşkilatıİİT Acil İcra KomitesiFilistin
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