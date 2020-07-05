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Üreten herkesin daima yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

05 Temmuz 2020 Pazar 16:09
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Üreten herkesin daima yanındayız

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanı
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