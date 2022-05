"Ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154'üncü Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Danıştay'da düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Danıştay'ın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevine üstlenen Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Danıştay'ın ifa ettiği bu kritik vazife hukuk devleti ilkesinin gerçek manada ve tüm unsurlarıyla hayata geçmesi manasına geliyor" diye konuştu.



Türkiye'nin bu noktaya bir anda gelmediğini, Cumhuriyet tarihinin, yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Millet adına karar veren yargı kurumunun her kademesiyle kendine yakışır konumda olmasını sağlamak için gayret gösterdik. Dünyanın her yerinde siyaset, tabiatı icabı etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Siyasetin etki alanına genişletme çabalarına yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Sanmayın ki bu sorun Türkiye'ye mahsustur. Amerika’sından Avrupası'na her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.



'TALEPLERİMİN HUKUK DIŞI DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEMEM'



Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının çeşitli meselelerini takip ederken hukuk adına dünyanın çeşitli yerlerinde yüz kızartıcı ve utanç verici durumlarla karşılaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hakimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini, taleplerimi hukuk dışında bir süzgeçte değerlendirmesini doğrusu istemem. Ama aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında ve her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, vesayete koltuk değnekliği yapan, gizli-açık hukuk dışı örgütlerin arka bahçesi haline dönüşen, menfaat hesaplarının aleti olan bir yargı, millet adına karar veremez. Daha yakın tarihte FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. FETÖ belasının ülkenin başına bu derece musallat olmasında, yargıya çöreklenen yapının, örgütün emniyet ve ordu içindeki mensuplarıyla birlikte çok önemli misyon üstlendiğini biliyoruz. Hamdolsun; ülkesine, milletine, adalete bağlı savcılar ve hakimler kendi içlerinden başlayarak Türkiye'nin FETÖ tehdidinden hukuk yoluyla kurtulmasına da öncülük ettiler. Bu tarihi mücadelede görev alan tüm yargı mensuplarına bir kez daha şahsım ve milletin adına şükranlarımı sunuyorum. Anayasaya da dercedilmesini sağladığımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah artık böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



'YENİ ANAYASA TEŞEBBÜSÜ MUHALEFET NEDENİYLE AKAMETE UĞRADI'



Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde vereceği her mücadelede yargı mensuplarının yanlarında olacaklarını belirten Erdoğan, "Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum. Yaptığımızı reformlarla anayasadan yasalara, idari uygulamalardan uluslararası sözleşmelere kadar geniş bir alanda hukuk devletinin tahkim ettik. Aslında ülkemizi yeni, tamamen demokratik yaklaşımla ve yalın dille yazılmış yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Maalesef bu teşebbüsümüz, muhalefet partilerinin süreci tıkayan uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradı" dedi.



'ÜLKEMİZİ SİVİL, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE KUŞATICI BİR ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ'



Geçen yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtiklerini ifade eden Erdoğan, "Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefet cenahından da ortaya en azından bir metin teklifi koymasını bekledik. Aradan geçen bunca zamana rağmen önümüze, üzerinde konuşabileceğimiz herhangi bir metin gelmedi. Biz de kendi hazırlığımızı beklemeye almak mecburiyetinde kaldık. Ancak milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" diye konuştu.



'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ'



Yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getireceklerini kaydeden Erdoğan, "Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz" dedi.