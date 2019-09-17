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Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, 7 sivilin şehit olduğu, 10 sivilin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, 7 sivilin şehit olduğu, 10 sivilin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi.

17 Eylül 2019 Salı 10:55
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Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı

KULP (Diyarbakır), (DHA)

Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde 12 Eylül günü 7 sivil şehit olduğu, 10 sivil yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınıp, dün gece 5 kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak valiliğimizce görevlendirilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KulpBelediyeBaşkanTutuklulukGörevKaymakamönce Vatan
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