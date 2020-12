Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin karşısındayız

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu haftanın Maraş katliamının yıl dönümü olduğunu kaydeden Akşener, "Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insan hafızası unutur. Ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar, asla unutulmamalıdır. Bu olaylara sebep olan süreçler, asla unutulmamalıdır. Çünkü biz kavgalardan yana değiliz. Çünkü biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık. Ayırmaya, ayrıştırmaya çalışanlara karşı, biz her daim, bir arada yaşamayı savunacağız" dedi.



'DEVLET YÖNETMEK CİDDİYET İSTER'



Akşener, dış politikanın bir ülkenin ön savunma hattı ve güvenliği olduğunu söyleyerek, "Ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir. Çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkân verecek gücüdür. Devletin prestijidir. Sadece düşmanlara karşı değil; dost ve müttefiklere karşı da ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur. Sayın Erdoğan'ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, egemenlik hakkını kullandığı için, cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Bu böyle gitmez. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır" diye konuştu.



'GÖZ YUMAMAYIZ'



Akşener, İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizi yönetenlerin yetersizliğinin sonucu da olsa, İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız. Faturanın, milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız. Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de; milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit, yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracağız. Bunu, iş bilmez birkaç atanmışla değil, Türk Hariciyesi'nin yetiştirdiği çok değerli diplomatlarımızla yapacağız. O kutlu gün gelene kadar ise bıkmadan, usanmadan, yapılan hataları söylemeye, doğru yolu göstermeye devam edeceğiz."



'ZORLU GEÇEN BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ'



İYİ Parti olarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne 'hayır' dediklerini hatırlatan Akşener, "Hayır demekle kalmadık, kalem kalem, doğrusunun ne olması gerektiğini söyledik. Milletimizin dertlerine derman olacak, esnafımıza, çiftçimize, emekçimize nefes aldıracak somut öneriler getirdik. Bütün önerilerimiz, tek önceliği sefa sürmek, eşi dostu zengin etmek olan iktidarın, bir kulağından girdi, diğerinden çıktı. Ülkemiz açısından çok zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020'de en çok ne yaptınız diye sorsalar? İlk söylenecek sözlerden biri 'Tasarruf yaptık' olurdu. Hepimiz tasarruf yapmak zorunda kaldık" ifadesini kullandı.