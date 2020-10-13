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Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) işbirliğini genişletecek ve özellikle de üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarını artıracak" dedi.

13 Ekim 2020 Salı 13:33
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Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imza töreni yapıldı. İmzaları Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güner Erpul attı.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'nın önemli bir dost ve güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Doğu Asya'da 3'üncü ticaret ortağımızdır. Teknik işbirliği alanında bugüne kadar değişik projeleri hayata geçirerek örnek bir işbirliği gösterdik. Teknik işbirliğimiz ekonomik ilişkilerimizde önemli bir boyuttur. Bugün imzalanacak anlaşma Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) Ankara'daki ofisi için 1994 tarihli düzenlemenin yerini alacak. JICA, 1959'dan beri ülkemizde önemli projelere destek vermiştir. Teknik işbirliğine önemli katkılar sağlamıştır" dedi.

'JICA TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR' 

Bakan Çavuşoğlu, JICA'nın faaliyetlerinin sonuç odaklı ve hep yapıcı olduğunu kaydederek, "1999 ve 2011 depremleri sonrasında JICA, afet yardım ekiplerini Türkiye'ye gönderdi ve yeniden imar için önemli kaynak temin etti. JICA'nın Türkiye'de katkı sağladığı çok önemli projeler var. Bunlardan bazıları; Marmaray, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü, İstanbul Su Projesi, Ankara Su Projesi. JICA, Türkiye'deki faaliyetlerini her geçen gün artırıyor. Bu memnuniyet vericidir. Bu projeler arasında iş ve yatırım ortamlarının geliştirilmesi, doğal afet riski azaltımı ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardımlar var. Bugün imzalanacak anlaşma Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)-JICA işbirliğini genişletecek ve özellikle de üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarını artıracak" ifadesine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Teknik İşbirliği AnlaşmasıTürkiye Ile JaponyaAnlaşma
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