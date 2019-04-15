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Türkiye'den Sudan açıklaması

Türkiye'den Sudan açıklaması

Türkiye'den Sudan açıklaması

Türkiye'den Sudan açıklaması

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:47
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Türkiye'den Sudan açıklaması

ANKARA (DHA) 

Sudan'daki ordu darbesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasının ardından yönetimin sivillere devredileceği taahhütleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Taahhütlerin memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada, "Bu sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ve halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir. Bu sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’ın güvenlik ve istikrarı ile Sudan halkının huzur ve refahı için elinden gelen desteği sağlamaya devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSudanSudan Darbe
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