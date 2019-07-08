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Türkiye'den Miçotakis'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

Türkiye'den Miçotakis'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
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Türkiye'den Miçotakis'e tebrik

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçime ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, seçimi kazanarak, hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ederek, "Sayın Miçotakis’in liderliğinde Hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyYunanistanMiçotakis
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