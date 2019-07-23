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Türkiye'den İsrail'e sert tepki

İsrail'in, Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına Türkiye sert tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

İsrail'in, Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına Türkiye sert tepki gösterdi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:52
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Türkiye'den İsrail'e sert tepki

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması, İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİSRAİLFilistin
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