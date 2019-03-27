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Turisti kandıran yanacak!

1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu güncelleniyor...

Turisti kandıran yanacak!

1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu güncelleniyor...

27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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Turisti kandıran yanacak!

(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’na ilişkin açıkladığı değişiklik müjdesinin detaylarını anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, düzenlemenin sadece sektör temsilcilerini değil, turisti de güvence altına alacağını söyledi.

Kanun güncellemesi ile ilgili çalışmaların yaklaşık 5 aydır devam ettiğini kaydeden Bağlıkaya, “Bakanımızla birlikte ana çerçeveyi hazırladık. Seyahat acentaları ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelerin ardından nisan, mayıs ayı gibi yeni kanunun hayata geçmesini bekliyoruz. Bu düzenleme sadece sektör çalışanlarını değil, tüketiciyi de yakından ilgilendiriyor” dedi. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Düzenlemenin ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Bağlıkaya, “Ciddi bir emekle hazırlanan düzenleme ile tüketiciye yeni bir koruma alanı geliyor. Bu nasıl olacak? Bakanlığımıza, Birliğimize kayıtlı resmi Seyahat acentalardan yapılan alışverişler garanti altına alınacak. Yani Avrupa’daki sistemin hemen hemen aynısını Türkiye’de uygulayacağız” diye konuştu.

CAYDIRICI YAPTIRIMLAR

“Mesleğimizi korumamız için önce tüketiciyi korumamız gerekiyor” diyen Firuz Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Tüketici kendini yasa ile koruma altına almak istiyorsa kaçak faaliyet göstererek tatil satanlardan uzak duracak. Biz de hem işini yapan firmayı, hem de tüketiciyi güvence altına alacağız. Sadece tatil satışları için değil, turist transferleri de mercek altına alındı. Biz insan hayatını ve güvenliği en üst noktada tutuyoruz. Yeni düzenlemeyle her tatilde, her bayramda yaşanan can kayıplarının da inşallah önüne geçeceğiz. Ayrıca vergi kayıpları da ortadan kalkacak. Yine okul turları da gündemimizde. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz. Kısacası sektöre, tüketiciye zarar veren faaliyetlerle ilgili caydırıcı cezalar geliyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus turistlere sağlanacak olan vize kolaylığı konusunu da yorumlayan Bağlıkaya, “Vize kolaylığı sektöre pozitif yansıyacak. Çünkü bu konunun psikolojik tarafı da var. Kimlikle bir ülkeye seyahat ediliyor olması o ülke ile yakın ilişkileri gösterir. Turist daha rahat olur. Ayrıca Rusya’da ciddi bir kitlenin pasaportu yok. Eğer o kesimin seyahat imkânı olursa misafir oranlarımıza pozitif yansır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyahat Acentaları KanunuNuri ErsoyTÜRSAB
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