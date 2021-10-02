Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:14
6 Okunma
Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Kocaeli (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik Toplantısına katıldı. Bakan Soylu toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni alınan 70 aracın teslim törenine katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı. 

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güven içerisinde yarına emin adımlarla ilerlemesidir. Şimdi buradaki topluluğu görüyorum. Bu topluluk çok tecrübenin içerisinden geçen bir topluluktur. Sanayiciler, iş insanları, hayatın içerisinde olanlar, cemiyet hayatında mücadele edenler bilirler. Yüzde 8 binlik gecelik faizleri gördü bu millet. Her gün terörden dolayı, 'Acaba bugün kaç şehit vereceğiz?' diye endişe içerisinde akşam kafasını yastığa koyup da sabah kötü bir haber duymamak için dualarla gecelerini geçirdi bu millet. Amerika'dan, Avrupa'dan bize 'Haddinizi bilin' diye parmak salladılar, etrafımızda terör koridorları oluşunca müdahale etmeyelim diye. Depremler oldu, birçok sıkıntı yaşandı, siyasal istikrarsızlıklar oldu. Bütün maliyetini bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Şuradaki insanların tecrübesi kadar bir tecrübeyi Türkiye görmemiştir" dedi. 

Bakan Soylu gelecek nesiller için büyük ve güvenli adımlarla giden bir Türkiye bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Hep birlikte, çok çalışarak gördüğümüz tecrübeyi, gördüğümüz acıları gelecek nesillerimize yansıtmamak için, el birliğiyle çalışmak zorundayız. Çünkü bugünün nesli, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizim gibi bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler. Onlara daha güvenli, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanılan süreçte bu ülkenin demokrasisine, hürriyetine ve bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyeti görmeyebilirler. Görmesinler de zaten” diye konuştu.

Terör örgütüne katılım sayısını açıklayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim. Bu dünyaya adanmış, ama öteki dünyada hakkını alacak bir nesildir. Öteki dünyaya yatırım yapan bir nesildir. Eğer biz gelecek neslimize çok daha iyi bir dünya bırakabilecek kabiliyeti öne koyarsak bizden çok daha güçlü bir Türkiye'ye, çok daha büyük bir Türkiye'ye ulaşabileceklerinden emin olabiliriz. El birliğiyle olursak, en zor meseleler bile aşılır. En son sel, yangın gibi afetlerden hep beraber geçtik. Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" 

DHA

Son Güncelleme: 02.10.2021 17:15
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin Bolu kampı başladı
CHP'nin Bolu kampı başladı
İstanbul, uluslararası etkinliklerin merkezi olacak
İstanbul, uluslararası etkinliklerin merkezi olacak
Erbakan Hakkari'de
Erbakan Hakkari'de
Suya mücevher gibi davranmamız lazım
Suya mücevher gibi davranmamız lazım
"Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa, en güzel 2023 hediyesi olacak"
"Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa, en güzel 2023 hediyesi olacak"
TBMM'de yeni yasama yılı açıldı
TBMM'de yeni yasama yılı açıldı
AK Parti'li Yıldırım: Yeni sistem arayışı zaman israfıdır
AK Parti'li Yıldırım: Yeni sistem arayışı zaman israfıdır
Destici: Kürt sorunu kavramını reddediyoruz
Destici: Kürt sorunu kavramını reddediyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Almanya dürüst bir arabulucu
Bakan Çavuşoğlu: Almanya dürüst bir arabulucu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma