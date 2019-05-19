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'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak

TBMM'de bu hafta Kapadokya ve turizm teşvik kanun teklifleri Genel Kurul'da, 20 maddelik ekonomik paket ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren 'tek tip askerlik' yasa değişikliği teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak

TBMM'de bu hafta Kapadokya ve turizm teşvik kanun teklifleri Genel Kurul'da, 20 maddelik ekonomik paket ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren 'tek tip askerlik' yasa değişikliği teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

19 Mayıs 2019 Pazar 13:58
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'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan, AK Parti grubunun son şeklini verdiği 'tek tip askerlik' sistemi, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor. Bedelli ücretinin 31 bin TL olarak belirlendiği teklife göre, uygulamadan bakaya ve asker kaçakları yararlanamayacak. Yükümlüler erteleme süreleri içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Askerlik süresinin 6 ay olarak düzenlendiği teklifte uzun dönem askerlik ise 12 ay öngörüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mayıs Salı günü, düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklaması bekleniyor. Aynı gün ise teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

KAPADOKYA VE TURİZM  TEŞVİK YASALARI GENEL KURUL'DA

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri yarım kalan, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasını öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemenin, aynı gün yasalaşması planlanıyor. Genel Kurul'da Çarşamba günü ise komisyonda kabul edilen, turizm potansiyelini artırmak ve yatırımcının bürokrasiden kaynaklanan sorunlarının önünü açmak için hazırlanan 'Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlanacak. Teklifin, bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek, yasalaşması bekleniyor.

EKONOMİK PAKET, KOMİSYON GÜNDEMİNE ALINACAK

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 20 maddelik ekonomik paketin ise bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin affını öngören teklif ile hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması düzenleniyor. Teklif ile ayrıca İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni üniversite kuruluyor. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik de öngörülüyor.

Çarşamba günü ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nca tamamlanan Sincan Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporu açıklanacak. TBMM'de salı günü ise AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları toplanacak. Parti genel başkanları, grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ŞENTOP'TAN İFTAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mayıs Salı günü tüm partilere mensup eski ve yeni milletvekilleri için iftar verecek. Meclis'teki iftara; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Meclis başkanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanlar, kuvvet komutanları davet edildi. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra iftara 3 bin kişi davet edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tek Tip AskerlikMeclisKomisyonKanunTeklifönce Vatan
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