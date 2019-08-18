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Tedbir almazsak bedel öderiz

Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

Tedbir almazsak bedel öderiz

Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

18 Ağustos 2019 Pazar 10:55
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Tedbir almazsak bedel öderiz

ANKARA, (DHA) 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Marmara depreminin büyük doğal felaket olduğunu, depremin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmadığını ve unutulmayacağını kaydetti. Marmara depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, "48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı" dedi. 

'ACILARA GÖMÜLMEYELİM'

MHP lideri Bahçeli, depremin, hayatın gerçeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır. Aslında insan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her şeyden mühimdir. Depreme dayanıklı konutların yapılması, depreme karşı bilinçlendirmenin sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda 2012 yılında başlatılan 'Kentsel Dönüşüm Çalışmaları'nın depreme karşı önleyici ve ön alıcı bir mücadelenin önemli yollarından birisi olduğu açıktır. Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız. Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkiinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum. Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım."

'DEPREM HAYATIMIZI SÖNDÜRMESİN'

Marmara depreminde 57'nci hükümetin görevde olduğunu hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıyorduk. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz. Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık altı ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik. Deprem hayatımızı söndürmesin, yuvalarımızı devirmesin, nefesimizi kesmesin. Bu itibarla bugünden harekete geçmek ve gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah’tan milletimizi ve ülkemizi görünür-görünmez her türlü afet ve felaketten esirgemesini niyaz ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMHP
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