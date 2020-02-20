TBMM Genel Kurulu'nda, 'Müslüman Yunan Azınlık' açıklamasına tepki

ANKARA, (DHA)

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan partilerin grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk kimliğine yönelik kullandığı "Müslüman Yunan azınlık" ifadesini kınadıklarını vurguladı. Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın, Yunan değil, Türk olduğunun altını çizen Muş, "Batı Trakya Türklerinin milli kimliği asla tartışma konusu yapılamaz. Hiç kimse unutmasın ki, Batı Trakya Türkleri 600 yılı aşkın bir süredir Balkanlar'da bulunan Türk varlığının bir parçasıdır. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Türk kelimesini ifade etmekten imtina göstermesi bu tarihi gerçeği değiştirmez. İnsan hakları konusunda koca koca sözler söyleyen, iddialı ilkeler ortaya koyan Yunanistan'ın, Türklerin milli kimliklerini inkar etmesi aslında bu değerlerden nasiplerini almadığının ispatı olmuştur. Türkiye, ülkesinde bulunan azınlıklara Lozan Antlaşması'na uygun şekilde statü tanımışken, Yunanistan'ın Türklere yönelik bu baskıcı tutumunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye olarak Batı Trakya Türklerinin yanındayız ve onların haklarının gasp edilmesine yönelik her türlü eylemin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ’NDEN, İDLİB AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Türkiye'nin, rejim güçlerinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde bulunan gözlem noktalarının gerisine çekilmesine yönelik verdiği sürenin sona ermek üzere olduğunu hatırlattı. Bu süreçte Rusya ile yürütülen heyetler arası görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadığını kaydeden Bülbül, "Türkiye, Soçi ve Astana mutabakatlarında tek taraflı sorumluluk altına girmemiştir. Burada, Rusya ve İran da belirli yükümlülükler altındadır. Bunlardan birisi de rejim güçlerinin İdlib'de belirlenen sınırlar içerisinde müdahale etmemesidir. Bu şerh bizzat Rusya'nın teşviki ile çiğnenmektedir. Rusya'nın kurnazca yürüttüğü bu siyaset, şartları oldukça zora sokmaktadır. Türkiye adına taktik bir mesele olmaktan çıkıp stratejik bir mesele haline gelen İdlib krizinde ciddiyetimizin daha fazla sınanması muhataplarımız açısından hayırlı sonuçlar vermeyecektir. MHP, ülkemizin bu meselede atacağı adımların yanındadır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atatürk'ün vasiyetinin çiğnendiği dönemlerin ya darbe ya da katı tek adam yönetimi dönemi olduğunu söyledi. Bugüne kadar iki defa bu işe kalkışıldığını, Atatürk'ün vasiyetine karşı yapılan saygısızlığın hukuk yoluyla düzeltildiğini ifade eden Altay, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine ilişkin tartışmalara değinerek, şunları söyledi:

"CHP olarak hiç şüphe duymuyoruz ki böyle bir duruma tevessül edilmesi halinde, Türkiye'de hukuk devletinin ortadan kalktığı bir dönem yaşadığımızı düşüneceğiz. Bir an önce Türkiye'de demokrasi standartlarının yükselmesi ve hukuk devletinin egemen olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımın CHP'ye maddi zararı hiç olmaz. Bu yaklaşım karşısında toplum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine, Anayasa'mızda da öngörülen miras hukukuna açık bir darbe olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Bu tavırlar gerek iç gerek dış finans çevrelerinde yeni bir panik ve kaos ortamını oluşturur. Bu hisselerden dolayı CHP Genel Merkezi 4 yönetim kurulu üyesi tespit etmiş, sembolik olarak Atatürk'ün hisselerine yönelik orada görev yapmaktalar. Bu hisselerin kar payları da Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarına aktarılmaktadır. Sayın Erdoğan buradan ne murat ediyor onu bilemem. Bu CHP'ye aba altından sopa göstermekse CHP'ye böyle numaralar sökmez ama Türk ekonomisinin, finans çevrelerinin bundan çok etkileneceği açıktır."