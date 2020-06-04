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TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP ve HDP arasında 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması yaşandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:00
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TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. HDP sıralarında söz alan bazı milletvekilleri, bekçilerle ilgili düzenlemeyi eleştirerek, Gezi'yi övdü. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Gezi ile alakalı kanaatlerimiz bellidir. Gezi vandalizmdir, bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Bizim bu meseleye yaklaşımımız budur. Türkiye'de siyasal iktidarın nasıl değişeceği bellidir. Bekleyin, 2023 yılı geldiği zaman millet bize yetki verirse biz ülkeyi yönetmeye devam ederiz, bize yetki vermezse yetki verdiği kişi, yetki verdiği yönetim kadrosu gelir, ülkeyi yönetir" dedi.

'TÜRKİYE BİR POLİS DEVLETİ DEĞİL, TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR'

Muş, çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili gelen eleştirilere ise "Türkiye bir polis devleti değil, Türkiye bir hukuk devletidir. Görüştüğümüz yasa, alınan bekçiler de bir partinin, bir zümrenin değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu görevlileridir. Eğer kendi görevinin dışına çıkıyorsa, hukuk dışına çıkıyorsa orada hukuk devreye girer. Kolluk kuvveti, asayişi temin ve tesis etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ TARTIŞMASI

CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır'ın, AK Parti'li milletvekillerine yönelik 'Fethullah Gülen' ile ilgili sözleri de kısa süreli gerginliğe neden oldu. Başarır'ın "Terörü yaratan parti" sözleri üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Şimdi, burada kullanılan ifade ne demek. Ağzından çıkanı duymuyor hatip, ne söylediğini bilmiyor. Dünyadan haberin yok senin. Sen ilişki halinde olduğun, kurduğun ittifaklara bak, oradan teröre tek kelime edemeyenlere bak, onların sırtını sıvazlayıp acaba beni destekler de ben bir seçim kazanır mıyım diye hayaller kur"  sözlerine yer verdi. CHP'nin yerel seçimlerde HDP ile kurduğu ittifak sonucu seçimi kazandığını öne süren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen İstanbul ve Ankara'da böyle seçim kazandın. Çıkmış diyor "Terörü yaratan parti" hadi oradan. Siz bu ifadelerin daha ağırlarını kullandınız. Hala 25, 25, 25 sayıyorsunuz. O da maksimum, altı var üstü yok. Senin parti olarak söylediklerine bu millet güvense şimdiye kadar on sekiz senedir seçim kaybetmez iktidara gelirdin. Kürsüden anca konuşuyorsunuz, başka bir icraatınız yok. Sanki her taraf güllük gülistanlık, Türkiye'nin etrafında hiçbir ateş çemberi yok, Türkiye bu anlamda tedbir almayacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMFETÖGeziCHPAK PartiHDP
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