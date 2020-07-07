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TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplanacak

TBMM Genel Kurulu, bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçim, saat 16.00'da başlayacak.

07 Temmuz 2020 Salı 14:31
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TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplanacak

ANKARA - TBMM Başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. AK Parti adayını destekleyecek olan MHP ise aday göstermedi. Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre, TBMM Başkanlığı seçimi, gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. 291 milletvekili bulunan AK Parti ve 49 milletvekili olan MHP'nin adayı Mustafa Şentop'un, 3'üncü turda 301 oyu alarak seçilmesi bekleniyor. Seçim, saat 16.00'da başlayacak.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanlığı ile MHP Grubu, milletvekillerini bugün Genel Kurul'da hazır olmaları için uyardı. Oylamalar sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın da Genel Kurul salonunda hazır bulunmaları bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluMeclis Başkanı Seçimi
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