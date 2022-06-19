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TBMM'de yoğun mesai

TBMM'de bu hafta yoğun mesai var

19 Haziran 2022 Pazar 16:46
TBMM'de yoğun mesai

ANKARA (DHA)

TBMM'de bu hafta; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, 6'ncı Yargı Paketi, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek. Ayrıca, öğrenci affı ve asker kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanmalarını öngören yasa teklifleri kamuoyu ile paylaşılacak.

TBMM Genel Kurulunda salı günü İFM'nin küresel finans merkezlerinden biri olması amaçlayan İFM Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurulda bu hafta ayrıca, kamuoyunda '6'ıncı Yargı Paketi' olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Stokçulukla mücadelede hapis cezalarını artıran, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getiren teklif; konut ve arsa satışı için de noterlere yetki veriyor.

İNTERNET HABERCİLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de bu hafta Genel Kurulda görüşülmesi planlanıyor. Teklif dezenformasyonla mücadele ve internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını öngörüyor. Düzenleme ile basın kartlarında da değişikliğe gidiliyor.

ÖĞRENCİ VE ASKER KAÇAKLARINA AF TEKLİFLERİ AÇIKLANACAK

Öte yandan bu hafta; AK Parti tarafından iki önemli yasal düzenleme kamuoyuna açıklanacak ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Pazartesi günü AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, asker kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanmalarını da içeren yasa teklifinin ayrıntılarını basın toplantısı ile anlatacak. Aynı gün teklif TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitimlerine devam etmelerinin önünü açan yasa teklifinin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMYoğun Mesai
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