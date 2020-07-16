Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Twitter’a siber saldırı
Twitter’a siber saldırı
Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif
Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif
Riva'da kurbanlık denetimleri
Riva'da kurbanlık denetimleri
Rekor eroin davasında gerekçeli karar açıklandı
Son Dakika
Rekor eroin davasında gerekçeli karar...
AYM, 'hak ihlali' saydı
Son Dakika
AYM, 'hak ihlali' saydı
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM'de yeni komisyon kuruluyor

TBMM'de, bilişim teknoloji alanında yeni bir ihtisas komisyonu kurulması planlanıyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:32
0 Okunma
TBMM'de yeni komisyon kuruluyor

ANKARA - 18 ihtisas komisyonunun bulunduğu Meclis'te, 'Bilişim, Teknoloji Komisyonu' adı altında yeni bir komisyon kurulması planlanıyor. İhtisas komisyonu gibi faaliyet gösterecek olan komisyon, bilişim dünyası ile igili düzenlemeleri görüşecek. Her partiden milletvekili seçilecek Komisyon; bilişim, teknoloji, internet gibi konularda görevleriyle ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilecek, buralarda inceleme yapabilecek. Kanunlarda aksi hüküm bulunmadıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, komisyon tarafından istenilen bilgi, belge ve dokümanları vermekle yükümlü olacak. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşların bu konudaki çalışmalarından yararlanabilecek. İhtisas komisyonlarında, Meclis Başkanlığınca komisyona havale edilen kanun teklifleri görüşülüyor. Meclis'te ihtisas komisyonu kurulabilmesi için, milletvekili ya da milletvekillerinin, 'iç tüzük değişikliği' ya da yasa teklifi vermesi gerekiyor. Teklif,  Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmesinden sonra, Meclis kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesi ile birlikte komisyon kurulmuş olur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMdeBilişim TeknolojiYeni Komisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'den şehit 9 polis için başsağlığı mesajı
Bahçeli'den şehit 9 polis için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu: Hain terör örgütünü lanetliyorum
Kılıçdaroğlu: Hain terör örgütünü lanetliyorum
Akşener, TBMM'deki anma programına katılamayacak
Akşener, TBMM'deki anma programına katılamayacak
Sözcü Kalın: Müttefiklik ruhuna gölge düşürmekte
Sözcü Kalın: Müttefiklik ruhuna gölge düşürmekte
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz' mesajı
Bahçeli'den AB'ye sert tepki
Bahçeli'den AB'ye sert tepki
Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır
Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır
Bahçeli: ABD yönetiminin 'hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz bir ithamdır
Bahçeli: ABD yönetiminin 'hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz bir ithamdır
Çoklu baro düzenlemesi yasalaştı
Çoklu baro düzenlemesi yasalaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı