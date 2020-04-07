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TBMM'de maskeli oturum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske takarak koronavirüse karşı önlem aldı.

07 Nisan 2020 Salı 17:39
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TBMM'de maskeli oturum

ANKARA - Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeler için toplandı. Genel Kurul'da, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Genel Kurul girişinde tüm milletvekillerine maske verildi. Milletvekilleri maskelerini takarak Genel Kurul'daki çalışmalara katıldı. Meclis Başkanvekili Levent Gök de maske ile oturumu yönetti. Milletvekilleri,  Genel Kurul salonunda sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek oturdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiMaskeli Oturum
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