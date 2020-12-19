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TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi

TBMM'de yaklaşık 2 aydır süren bütçe maratonu sona erdi. 2021 yılı bütçesi AK Parti ve MHP'den 316 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:40
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TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından da Genel Kurul'da yaklaşık 2 aydır devam eden bütçe maratonunda, kapanış konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. '2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi' için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili 'kabul', 193 milletvekili 'ret' oyu verdi. Ayrıca, '2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili 'kabul', 196 milletvekili 'ret' oyu verdi. Böylelikle 2021 yılı bütçesi kabul edilmiş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM2021 BütçeBütçe
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