Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat...
Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi',...
Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde
Kuşadası'nın simgesi, UNESCO Dünya Mirası...
Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak
Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 16:48
0 Okunma
TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin Yassıada Mahkemesi kararlarının yok sayılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Yassıada'daki mahkemelerin vermiş olduğu kararla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiğini anımsattı. Yassıada'da verilen kararların yok sayılmasına ilişkin 27 Mayıs'ta yapılan törende değerlendirme yapıldığını kaydeden Şentop, "Bu konuda atılacak bazı adımlar var gibi gözüküyor, çalışma yürütülüyor. Çalışma netleştikten sonra ben bunu siyasi partilerle görüşmeyi düşünüyorum. Netleştikten sonra inşallah bakacağız" dedi.

'SİYASİ PARTİLERİN GÖRÜŞMESİ LAZIM'

Şentop, bir gazetecinin milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, bu konuda kendisinin bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığını, siyasi partilerin işi olduğunu söyledi. Şentop, "Kanunlarda çok değişiklik yapılmış. Ama bir bütünlüğü yok. Aslında Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hükümet sistemi değişikliğinden sonra temel konularda bir değişiklik yapılabilir. Bu konu Meclis Başkanının işi değil. Siyasi partilerin görüşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopSiyasi PartilerVekil Transferi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu
BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!
BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!
Bakan Selçuk: Eylül'de belirlenecek
Bakan Selçuk: Eylül'de belirlenecek
Siyasi partilerden 'dijital' bayramlaşma
Siyasi partilerden 'dijital' bayramlaşma
'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' geliştiriliyor
'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' geliştiriliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı