TBMM Başkanı Şentop'tan 'Berberoğlu' açıklaması

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Sanat Koleksiyonu'nda 'Füreya Koral Sergisi'nin açılışını yaptı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Fezleke Meclis'e gelmedi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyor, oradan Meclis'e geliyor. Karar gönderilecekti. Karar da Meclis'e bilgi olarak gelmiş bu sabah. Onu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Anayasa Mahkemesi, ihlalin nasıl kaldırıldığına dair bir bölüm koymuş kararına. Ceza mahkemesi de ona göre hareket etti. Tespit ettiği ihlalin, giderimiyle ilgili. Bir milletvekiliyle ilgili suç iddiası varsa savcılık soruşturma yapıyorsa veya mahkemede yargılama aşamasındaysa dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor. Bu, fezleke olarak Meclis'e gönderiliyor. Meclis Başkanlığı da bunu karma komisyona sevk ediyor. O şekilde bir usul burada uygulanacak. Milletvekilliğinin nasıl düşürüleceği Anayasa'da belli. Böyle bir durumla karşılandığında ne yapılacağına dair açık bir hüküm yok. Hukuk çerçevesinde değerlendireceğiz. Yeni bir durum bu. Arkadaşlarla konuşacağız" dedi.



Şentop, Berberoğlu'nun şu anda vekil olup olmadığıyla ilgili soruya da, "Onu şu anda tam söyleyemiyorum. Herhalde Meclis'in bir işlem yapmasından sonra ancak o gerçekleşecektir. Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız. Yeni bir durum bu çünkü" diye cevap verdi.



'MİLLETVEKİLLERİ DE AŞI OLACAK'



Şentop, milletvekillerine koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili de, "Sağlık Bakanımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı, milletvekillerinin de aşıya dahil olduğunu söyledi. Sağlık Bakanımızla konuştum. Bilim heyetimizin bu konudaki değerlendirmesi de böyle. Milletvekilleri, milletvekili oldukları için aşı yapılmayacak. Türkiye genelindeki vaka oranı yüzde 2.5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Milletvekillerinin virüsün yaygınlığı sebebiyle aşı olması gerekiyor" ifadesini kullandı.



'HERKES GÖRÜŞÜNÜ, BİR ANAYASA METNİ HALİNE GETİRMELİ'



Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de, geçmişte yapılan deneyimlerin bir ders olacağını belirterek şöyle konuştu:



"Ciddi çalışmalar yapıldı. Bu bir birikimdir. O çalışmaları yaparak nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını, hangi yolların bir çıkmaz olduğunu sonuç vermediğini görmüş olduk. Şimdi onlardan da ders alarak, bu sefer 'bunu nasıl yapabiliriz', tekrar yapılan yanlışlıkları denemeden doğru bir şekilde 'yeni anayasayı nasıl yapabiliriz' bunun yollarını aramalıyız. Bunun yollarının olduğu kanaatindeyim ben. Burada sadece konuya bir samimiyetle yaklaşmak önemli. Böyle sloganlar üzerinden, soyut fikirler üzerinden değil, yeni anayasa dediğimizde somut madde metinleri şeklinde düzenlenmiş kurallardan bahsediyoruz. Herkes siyaseten dile getirmiş olduğu görüşlerini bir anayasa metni haline getirmeli. Bunlar konuşulup tartışılmalı. 'Anayasada şu olursa ben yokum, şu olursa ancak varım' gibi değerlendirmeler de bir yeni anaya yapmama üzerine niyeti ortaya koyar."



ABD'Lİ SENATÖRLERİN BIDEN'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP



Şentop, ABD'li senatörlerin Türkiye'yle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupla ilişkin ise, "FETÖ ile mücadele konusunda rahatsızlıkları var. Hükümet politikaları ile çelişen ifadeleri de var. Terör örgütlerinin, katillerin yanında yer alma görüntüsü, dost ve müttefik ülke siyasetçileri için doğru değildir. Türkiye gerekli tepkiyi gösterir" değerlendirmesinde bulundu.