Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması
Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi...
Kenan Koçak: Benim başarım Türk insanının başarısı
Kenan Koçak: Benim başarım Türk...
Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor
Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay’ın kararıyla ilgi, "Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay" dedi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:12
0 Okunma
TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olayTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin basın mensuplarına açıklama yaptı. Şentop, Danıştay'ın, "Bugün tarihi bir gün. Bu kararla beraber Ayasofya, cami olarak ibadete açılmış oldu. Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi. O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığında Ayasofya kararı anlamlı" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin başkan ve üyelerini tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanımıza da kararname için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor" dedi.

'CAMİ OLARAK KULLANILMASI HÜKMÜ VAR'

Danıştay kararının, birçok bakımdan, uluslararası hukuk bakımdan değerlendirmeler içerdiğine dikkat çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bir vakıfta cami olarak kullanılmasına yönelik hüküm var. Diğer camilerin de vakfiyeleri var. Dolayısıyla bu amacın değiştirilmesi doğru değil. Uluslararası hukukta dünya kültür mirasına yapı olmasıyla ilgili ülkelerin yaptığı açıklamalar var. Dünya kültür mirasına ait olan Sultanahmet, Şehzadebaşı Camii de var. İlla dünya kültür mirasına dair olması için müze olması gerekmiyor. Bütün insanlık için değerli, kıymetli eserin korunması konusunda bir yaklaşım, bir delegasyon, Türkiye'nin de buna katılması. Uluslararası sözleşmelere göre belirleneceği anlamına gelmiyor. Egemenlik hakları, iç hukuktaki düzenlemelere göre bu işlerin yürütüleceğine dair hükümler var. Türkiye'nin buraları nasıl kullanacağına dair karar verme yetkisi var. Bu açıdan da bir problem yok. Bunların hepsi siyasi mülahazalardır, şahsi fikirlerdir. Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile kıymeti var. Büyük düşünür, şair üstad şair Sezai Karakoç'un metafizik yaklaşımı var. Ayasofya'nın yapılış tarihi ile Hazreti Peygamber Aleyhisselamın doğum tarihi ile ilişki kurularak, onunla metafizik bir irtibatının bulunduğuna dair yaklaşım var. Bu anlayış günümüze kadar birçok düşünür, fikir adamı tarafından paylaşılmıştır."

Şentop, en kısa zamanda Ayasofya’da namaz kılacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopAyasofya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz
Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz
Bahçeli: Türkiye, kutlu bir geleceği kucaklayacaktır
Bahçeli: Türkiye, kutlu bir geleceği kucaklayacaktır
TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' mesaisi başladı
TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' mesaisi başladı
Akşener: Sosyal medya platformları için düzenlemelere karşı değiliz
Akşener: Sosyal medya platformları için düzenlemelere karşı değiliz
Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı seçildi
Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı seçildi
TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplanacak
TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplanacak
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek
Meclis’te baro mesaisi 52 saat sürdü
Meclis’te baro mesaisi 52 saat sürdü
Varank'tan su tankerli gönderme
Varank'tan su tankerli gönderme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı