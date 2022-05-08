Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık Ilıca Otel'i yapım karşılığında 30 yıllığına kiraya verecek
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık...
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle; hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin; her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:25
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında, 'Anne' kelimesinin tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi olduğunu belirterek, "Bir evladı sevmek, merhametle, sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır. Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır Annelerimizin, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Cenab-ı Hak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle, ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle; hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin; her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopAnneler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yanık'tan 'Anneler Günü' mesajı
Bakan Yanık'tan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Bakan Karaismailoğlu: Milletimizin terazisi hassastır
Bakan Karaismailoğlu: Milletimizin terazisi hassastır
Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı
Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı
Eski Bakan Bekir Sami Daçe vefat etti
Eski Bakan Bekir Sami Daçe vefat etti
CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez
CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok
Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim
Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim
Bakan Karaismailoğlu: Dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok
Bakan Karaismailoğlu: Dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma