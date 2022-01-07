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TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü

07 Ocak 2022 Cuma 15:06
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TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü

ANKARA -  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü. 

Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'i telefonla arayarak, ülkede yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi aldı. Şentop'a sürece ilişkin bilgi veren Nigmatulin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Şahsınızda TBMM'deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz" dedi.

'KAZAKİSTAN BİZİM KARDEŞİMİZ'

Meclis Başkanı Şentop da Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri, kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Şentop, Kazakistan'da huzur ve güvenliğin sağlanmasının, Türkiye açısından çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı ŞentopKazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin
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