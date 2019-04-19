Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96971
ALTIN
237.802
DOLAR
5.7870
STERLİN
7.5228
EURO
6.5081
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı...
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya
Game of Thrones hayranları büyük...
Obezite ile mücadelede yeni yöntem
Obezite ile mücadelede yeni yöntem

TBMM Başkanı Şentop Irak'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın beraberindeki heyet ile birlikte 'Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak için Irak'a gidecek.

TBMM Başkanı Şentop Irak'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın beraberindeki heyet ile birlikte 'Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak için Irak'a gidecek.

19 Nisan 2019 Cuma 14:48
0 Okunma
TBMM Başkanı Şentop Irak'a gidiyor

ANKARA - Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye, Irak'a komşu ülkelerin parlamento başkanları ve milletvekilleri katılacak. Parlamento başkanları aile fotoğrafı çekimi ile başlayacak zirvenin açılış konuşmasını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi yapacak. Zirvede Irak'ta güvenliğin tesis edilmesi, terörle mücadele, Irak'ın bütünlüğü, bölge ülkeleri ile işbirliği, ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak. Zirvede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuşma yapacak. 

Zirve, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi'nin konuk parlamento başkanları onuruna verileceği öğle yemeği ve sonuç bildirgesinin açıklanması ile son bulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopIrakBağdat Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK, son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir
YSK, son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir
"Harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler"
"Harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler"
Ekrem İmamoğlu İBB'nin Saraçhane'deki binasında konuştu
Ekrem İmamoğlu İBB'nin Saraçhane'deki binasında konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar
Maltepe'de oy sayımı tamamlandı
Maltepe'de oy sayımı tamamlandı
Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak
Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak
Yavaş, Belediye Meclisini 3. kez topladı 
Yavaş, Belediye Meclisini 3. kez topladı 
MHPli Başkan sözünü tuttu
MHPli Başkan sözünü tuttu
Özhaseki: Yavaş'ın yaptığı görevi kötüye kullanma suçuna girer
Özhaseki: Yavaş'ın yaptığı görevi kötüye kullanma suçuna girer

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans