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TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:17
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TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz

MADRİD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşıyor  Türkiye'de, son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Global International Relations Center’da (IE), farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ile IE’nin hocalarından ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya geldi. Şentop, Türkiye’nin en çok yardım eden ülke olduğunu belirterek, "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşıyor  Türkiye'de, son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye bu insanlara, kendi topraklarında yaşamayacak hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşlarına sağladığı imkanların hepsini tanıyor, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere. Bu sığınmacıların yüzde 70’ten fazlası kadınlar ve çocuklar. Göç ve sığınmacı konusu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri yapan da Türkiye değil. Afganistan’ı, Suriye’yi, Irak’ı biz karıştırmadık. Karışmasında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan sorumluluğu Türkiye üstleniyor" diye konuştu. 

'TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ DEĞİŞMİYOR'

TBMM Başkanı Şentop, açıklamalarının ardından akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye’nin değişen dünya düzeninde nasıl bir rol oynayacağının sorulması üzerine Şentop, "Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor; ama Türkiye’nin önemi değişmiyor. Bu bir taraftan jeostarateji ile ilgili. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya gözardı edilebilecek bir coğrafya değil. Bütün sorunlar ve bu sorunların çözümleri orada tartışılıyor. Herkes de orada. 'Doğu Akdeniz' deyince herkes geliyor. 'Suriye', 'Irak', 'Afganistan' deyince geliyorlar. Türkiye’nin tarih itibarıyla bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu bakımdan AB’nin ve ABD’nin Türkiye’yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. ‘Türkiye’nin önemi ortadan kalktı’ diye konuşuyorlar; ama tarih onları tekzip ediyor" ifadelerini kullandı.

'KURZ'UN YAKLAŞIMI ÇOK UÇUK'

Afganistan’daki son durumun sorulması üzerine Şentop, "Afganistan’da ani bir şekilde AB ve ABD’nin beklemediği şekilde Taliban yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir" diye konuştu.

Afganistan’daki göç dalgasına ilişkin de Şentop, "Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan’da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan’ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Bir takım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un yaklaşımı çok uçuk. ‘Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın’ diyor. Yaklaşımı realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Bizde 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama" dedi.

‘2023’TEN SONRA SİSTEM DAHA İYİ ÇALIŞACAK’

TBMM Başkanı Şentop, başkanlık sistemine yönelik bir soruya ise Türkiye için bu sistemin daha uygun olduğunu söyledi. Başkanlık sisteminin parlamenter sisteme göre daha demokratik olduğunu vurgulayan Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz yasama organını seçiyorsunuz, hükumeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükumet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018’den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023’ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı ŞentopDünyanın En Cömert ülkesiTürkiye
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