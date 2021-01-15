TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok

EDİRNE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen Keşan Kent Müzesi ile Artı Çarşı ve Kunduracılar Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Mustafa Şentop’a ziyareti sırasında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kaymakam Cemalettin Uslu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile kurum amirleri ve partililer eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun, kent müzesiyle ilgili çalışmalar hakkında verdiği bilginin ardından başkanlık binasına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'AŞI, SALGININ HIZINI AZALTACAK'



Koronavirüs salgınını önlemek için yapılan aşı çalışmaları hakkında gazetecilerin sorusu üzerine Şentop, şunları söyledi:



“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, akşam beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta onu planlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı olması, bizim ve diğer Meclis’te siyasi partilerin genel başkanlarının şöyle bir faydası var. Aşı için sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bazı kafa karışıklıkları ve tereddütler var. Bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunları açıklıyorlar. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor ki, koruyuculuk ve salgının etkisini azaltması bakımından aşının faydaları var, buna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu dikkate almış olmamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hep birlikte görüyoruz. Faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. ‘Az mıdır, çok mudur?’ Onu zaman içerisinde göreceğiz. Zararı yok. Bunu, uzmanlarımız da söylüyor.”



'BURADA EVİMİZDEYİZ'



Keşan ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Ben Tekirdağlıyım. Hepimiz Trakya'nın çocuğuyuz. Zaman zaman Edirne'ye gidiyoruz. Keşan'a da uzun zamandır planlamamız vardı gelmek için. Salgın şartları, biraz ertelememize sebebiyet verdi. Ama bitmesini beklemek ‘bizi geciktirecek’ diye geldik. Keşan'ı gezdik, başkanımızdan bilgi aldık projeleri ve yaptığı çalışmalarıyla ilgili. Yapabileceğimiz bir katkı varsa bunları hep beraber takip edeceğiz. Keşan bizim memleketimiz. Burada evimizdeyiz" diye konuştu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde cuma namazının kıldıktan sonra Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğinin ardından karayoluyla Keşan'dan ayrıldı.