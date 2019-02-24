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TBMM Başkanı seçilen Şentop'tan ilk açıklama

Üçüncü turda gerekli çoğunluğu alarak, yeni Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması yaptı. Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimadıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik unvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı demokrasinin kalbidir" dedi. Şentop, teşekkür konuşmasında kendine bu görevi uygun gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP ve milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür etti.

TBMM Başkanı seçilen Şentop'tan ilk açıklama

Üçüncü turda gerekli çoğunluğu alarak, yeni Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması yaptı. Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimadıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik unvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı demokrasinin kalbidir" dedi. Şentop, teşekkür konuşmasında kendine bu görevi uygun gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP ve milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür etti.

24 Şubat 2019 Pazar 17:43
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TBMM Başkanı seçilen Şentop'tan ilk açıklama

İLK KUTLAYAN BİNALİ YILDIRIM

Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u ilk tebrik eden isim, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Şentop konuşmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek teşekkür etti ve tebrikleri kabul etti.

GENEL BAŞKANLAR DA OYLAMAYA KATILDI

TBMM Genel Kurulu’nda oylamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. AK Parti’nin tam kadro katıldığı oylamalara MHP’den Celal Adan oy kullanmadı. MHP Adana Milletvekili  Ayşe Sibel Ersoy babasının cenazesi dolayısıyla oylamaya katılmadı. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ersoy’un babasının cenazesine katıldığı için oylamaya gelmedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da mazeret göstererek oylamaya katılmadı.

ŞENTOP’UN ANNESİNİN HEYECANI

Şentop’un ailesi de Genel Kurul izleyici locasında oylamaları ve teşekkür konuşmasını izledi. Şentop’un annesi, eşi, çocukları ve yakınları da oylama boyunca Genel Kurul izleyici locasında yerlerini aldı. Şentop’un annesi Nazire Şentop'un ise çok heyecanlı olduğu gözlendi.

GÖREVİ ADAN’DAN DEVR ALDI

Şentop, Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasının ardından, görevi Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'dan devraldı. Şentop'a kalabalık bir  AK Partili milletvekilleri grubu eşlik etti. Adan, görevi Şentop’a devrederken, AK Parti ve MHP birlikteliğinin dünya var oldukça devam edeceği vurgusunu yaparak, "Elimdeki mührü devrederken, Sayın Meclis Başkanımızın bu mührü adalet yolunda kullanacağına yürükten inanıyorum" diye konuştu. Şentop da, kendisine destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederek, "Zor bir görev alıyorum. TBMM’nin tarihi yükü ve sorumluluğu çok önemli. Allah mahcup etmesin. Dualarınızı esirgemeyin" diye konuştu.

TBMM ÇALIŞMALARINA SEÇİM ARASI VERDİ

TBMM, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler dolayısıyla çalışmalarına, 2 Nisan Salı gününe kadar ara verdi.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti  MKYK üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26'ncı dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24'üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26'ncı dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

DHA

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Mustafa ŞentopTeşekkürKonuşmaTBMMBaşkanAçıklamaönce Vatan
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