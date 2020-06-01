Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
“VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM, 48 gün sonra mesaiye başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalara 2 Haziran Salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:37
0 Okunma
TBMM, 48 gün sonra mesaiye başlıyor
TBMM Genel Kurulu, 48 günlük aranın ardından 2 Haziran Salı günü toplanacak. Genel Kurul'da, çarşı ve mahalle bekçilerine kolluk kuvvetleri yetkisi getiren düzenleme görüşülecek. Düzenlemeyle birlikte çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Ayrıca bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

KOMİSYONLAR

TBMM İhtisas Komisyonları da AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan yasal düzenlemeleri gündemine aldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 2 Haziran Salı günü toplanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. Düzenleme ile birlikte Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması amaçlanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu da 3 Haziran Çarşamba günü toplanarak hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 3'üncü Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki düzenlemenin görüşmelerine başlayacak.

TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Bu arada koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis'te alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yeni bir önlem paketi açıklanana kadar devam edecek. Bu kapsamda Meclis'teki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar sürecek. Siyasi parti grup toplantıları yapılmayacak. Milletvekilleri, genel kurul ve komisyon toplantılarına parti gruplarının belirlediği sayı oranında katılacak. Milletvekilleri nöbet usulü çalışacak. Nöbetçi bakan uygulamasına da bu dönem devam edilmeyecek. Bu süreçte yürütülen çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.

Ayrıca TBMM'de düzenlenen basın toplantıları saatte bir yapılacak. Milletvekilleri basın toplantılarını yarım saati geçmemek üzere yapabilecek. Basın mensupları toplantıları sosyal mesafe kuralına uyarak takip edebilecek ve Meclis lokantaları da daha önce alınan kararlara göre servis yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılar, Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
Sağlıkçılar, Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık
TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı
MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değildir
Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
ılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu
BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!
BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı